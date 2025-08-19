ময়মনসিংহে বিভাগীয় উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহে বিভাগীয় উন্নয়ন সভা অনুষ্ঠিত
ময়মনসিংহ বিভাগের সকল বিভাগীয় দপ্তরের কার্যধারার অগ্রগতি ও সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে মঙ্গলবার (১৯ আগষ্ট) বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।এতে সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মোখতার আহমেদ।
অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনারের সঞ্চালনায় ময়ময়সিংহ রেঞ্জ ডিআইজি,ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের (মসিক)প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, বিভাগের অন্তর্গত চার জেলার জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় অন্যান্য সকল সরকারি দপ্তরের প্রধানগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।
সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান, মশা নিধনে ৩৩ ওয়ার্ড জুড়ে ক্রাশ প্রোগ্রাম, যানজট ও পার্কিং সমস্যা নিরসনে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং নতুন বাজার গাঙ্গিনাপাড় হয়ে মেছুয়া বাজার ও স্টেশন রোড পর্যন্ত ফুটপাতে অবৈধ হকার উচ্ছেদ করা হয়েছে।ট্রাফিকের সহযোগী হিসেবে আনসার নিয়োগ করা যায় কি না এ ব্যাপারে আলোচনা হয়।
এছাড়াও জয়নুল পার্ক এর পাশে অবৈধ দোকানপাট ও আগুনের অস্তিত্ব পরিবেশ ক্ষতি করছে বলে জানান তিনি।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, শহরে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, ডেঙ্গু বিষয়ক সচেতনতা এবং মশা নিধন কার্যক্রম স্বাভাবিক গতিতে চলছে।
আগামী ১২ অক্টোবর থেকে টিসিভি রোগের ভ্যাক্সিন দেওয়া হবে সরকারিভাবে। করোনা টিকার ভ্যাক্সিন রেজিষ্ট্রেশনের মতো এটার রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য সাধারণ জনগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। সড়ক ও জনপদ বিভাগ জানান, কেওয়াটখালী ও রহমতপুর ব্রীজ এর জমি অধিগ্রহণ শেষে কাজ চলমান রয়েছে, অগ্রগতি ৯ শতাংশ।
এ সময়ে একটা ড্রোন ভিডিও দেখানো হয় মিটিংয়ে। বন অধিদপ্তর জানায়, সীমান্তে বন্য হাতির উৎপাত বেড়েছে।বুনো হাতিরা আলোর মশাল ভয় পায়। তাই বুনো হাতি লোকালয়ে প্রবেশ করে যাতে মানুষের জানমালের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য ভ্রাম্যমাণ মশাল বাহিনী প্রস্তুত রয়েছে।
বুনো হাতিরা ভয়ংকর, সম্প্রতি চিকিৎসা করতে গিয়ে এক পশু চিকিৎসক আহত হয়ে এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড জানায়, প্রিপেইড মিটার স্থাপনে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা রয়েছে তাদের উপর। নতুন হোক বা পুনঃস্থাপন এখন সবাইকে প্রিপেইড মিটার দেওয়া হচ্ছে, বিদ্যুৎ বিল প্রিপেইড এবং পোস্ট পেইডে একই।
এ সময় উপস্থিত কর্মকর্তারা সরকারি দপ্তরে প্রিপেইড মিটার স্থাপনের বিরোধিতা করেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে হয়রানির শিকারের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।
সভায় সভাপতি বলেন, সুন্দর ও ফলপ্রসূ আলোচনায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস উঠে এসেছে। সভায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরকে নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে নির্দেশনা দেন এবং সুন্দর সমন্বয়ের মাধ্যমে ময়মনসিংহ নগরীকে একটা নাগরিক বান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন