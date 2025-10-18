ময়মনসিংহে মহানগর জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন

মুহম্মদ আবুল বাশার, ময়মনসিংহ | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ময়মনসিংহ মহানগর শাখা আয়োজিত রুকন সম্মেলন টাউন হল প্রাঙ্গণে এডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

(১৮ অক্টোবর) শনিবার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের পরিচালক ড.সামীউল হক ফারুকী।অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ময়মনসিংহ সদর-৪ আসনে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হযরত মাওলানা কামরুল আহসান এমরুল।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জামায়াতে ইসলামী ময়মনমনসিংহ মহানগর শাখার নায়েবে আমির আলহাজ্ব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান সোহেল।এসময় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে নকল ঔষধ কারখানায় অভিযান, বিপুল পরিমাণ ঔষধ জব্দ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ভেটেরিনারির একটি নকল ঔষধ কারখানায় ভ্রাম্যমান আদালতে অভিযানবিস্তারিত

ময়মনসিংহে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন

ময়মনসিংহে আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস উদযাপন করা হয়েছে। বুধবার সকালেবিস্তারিত

ময়মনসিংহে হাত ধোয়া দিবসে বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত

ময়মনসিংহে”হাত ধোয়ার নায়ক হোন”এই শ্লোগান ধারণ করে বিশ্ব হাত ধোয়াবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে জমি দখলের পায়তারার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ৭ শতাংশ জমি দখলের পায়তারার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলনবিস্তারিত

ময়মনসিংহে জাতীয় নাগরিক পার্টি ‘এনসিপির’ সমন্বয় সভা

ময়মনসিংহে টাউন হলের এডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে জাতীয় নাগরিক পার্টিরবিস্তারিত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বিএনপির মিছিল

“তারুণ্যের প্রথম ভোট. ধানের শীষের পক্ষে হোক” এই প্রতিপাদ্যকে সামনেবিস্তারিত

দ্বিতীয় দিনের মতো ময়মনসিংহের গৌরীপুরে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের কর্মবিরতি চলছে

২০ শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়াসহ তিন দফা দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদেরবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন

‘সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ময়মনসিংহেরবিস্তারিত

বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকে মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রাম থেকে গৌরীপুর-ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকেবিস্তারিত

ময়মনসিংহে সাংবাদিক কামালের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

ময়মনসিংহে সাংবাদিক কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিবিস্তারিত

ময়মনসিংহে বন্ধ থাকবে শামীমের মালিকানাধীন ইউনাইটেড বাস

ময়মনসিংহে গেজেটভুক্ত আবু রায়হানকে হেনস্তার ঘটনায় শহীদ সাগর হত্যা মামলারবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বিএনপির মিছিল ও আলোচনা সভা

“তারুণ্যের প্রথম ভোট. ধানের শীষের পক্ষে হোক” এই প্রতিপাদ্যকে সামনেবিস্তারিত

ময়মনসিংহে ইসলামী আন্দোলনের ৫ দফা দাবিতে মিছিল

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ময়মনসিংহ জেলা উত্তর ও দক্ষিণ এবং মহানগরবিস্তারিত

ময়মনসিংহে কন্যা শিশু দিবস উদযাপন

ময়মনসিংহে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা অনুষ্টিত হয়।“আমিবিস্তারিত

ময়মনসিংহে এনসিপির মতবিনিময় সভা

ময়মনসিংহে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি’র) সাংগঠনিক সভা মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়।বিস্তারিত

আবরার ফাহাদের মৃত্যুবার্ষিকীতে গৌরীপুরে ছাত্রদলের দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভা

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) এর শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকীবিস্তারিত