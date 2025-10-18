ময়মনসিংহে মহানগর জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন

ময়মনসিংহে মহানগর জামায়াতে ইসলামীর রুকন সম্মেলন
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ময়মনসিংহ মহানগর শাখা আয়োজিত রুকন সম্মেলন টাউন হল প্রাঙ্গণে এডভোকেট তারেক স্মৃতি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
(১৮ অক্টোবর) শনিবার অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগের সেক্রেটারি এডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ।
বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এর কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সেক্রেটারি ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের পরিচালক ড.সামীউল হক ফারুকী।অনুষ্টানে সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ মহানগর জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও জামায়াতে ইসলামী মনোনীত ময়মনসিংহ সদর-৪ আসনে সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হযরত মাওলানা কামরুল আহসান এমরুল।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জামায়াতে ইসলামী ময়মনমনসিংহ মহানগর শাখার নায়েবে আমির আলহাজ্ব মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান সোহেল।এসময় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
