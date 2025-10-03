ময়মনসিংহে শ্রমিক অধিকার পরিষদের বিক্ষোভ-প্রতিবাদ

মুহম্মদ আবুল বাশার, ময়মনসিংহ | অক্টোবর ৩, ২০২৫

ময়মনসিংহে বাংলাদেশ শ্রমিক অধিকার পরিষদের সভাপতি আব্দুর রহমানের উপর হামলার প্রতিবাদে ও দোষীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনার দাবীতে শুক্রবার বিকেলে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রমিক অধিকার পরিষদ ময়মনসিংহ জেলা শাখার আয়োজনে ও ছাত্র,যুব, শ্রমিক ও গণঅধিকার পরিষদ ময়মনসিংহ জেলা ও মহানগর শাখার উদ্যোগে জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন শ্রমিক অধিকার পরিষদ ময়মনসিংহ জেলা শাখার সভাপতি মোঃআব্দুল হাই।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা শ্রমিক অধিকার পরিষদ এর সাধারণ সম্পাদক মোঃ শরীফ উদ্দিন সরদার।সমাবেশের আগে গণ অধিকার পরিষদ ময়মনসিংহ কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে জিরো পয়েন্টে গিয়ে সমাবেশ করেন।উল্লেখ্য গত ২৮ সেপ্টেম্বর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

