ময়মনসিংহে সাংবাদিক কামালের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

মুহম্মদ আবুল বাশার, ময়মনসিংহ | অক্টোবর ১২, ২০২৫

ময়মনসিংহে সাংবাদিক কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানি মূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

শনিবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে ময়মনসিংহ রেঞ্জ ডিআইজি কার্যালয়ের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করে ময়মনসিংহে কর্মরত সাংবাদিক সমাজ ও বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন।

ময়মনসিংহ জাতীয় পাটির দোসর মনির চৌধুরী সাংবাদিক কামাল হোসেনের নামে মিথ্যা চাঁদাবাজির মামলা দায়ের করে।

চাঁদাবাজির মামলা তদন্ত না করেই রেকড করে কোতোয়ালী মডেল থানার ওসি।সাংবাদিকগন ডিআইজি আতাউল কিবরিয়ার সাথে কথা বললে জানা যায় তিনি এই বিষয়ে কিছুই জানেন না।মানববন্ধনে অংশ নেন জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ, মানবাধিকারকর্মী, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন নাগরিকরা।

সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন বলেন, “সাংবাদিক কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে মামলা দিয়ে কণ্ঠরোধের চেষ্টা করা হচ্ছে। এটি শুধু একজন সাংবাদিকের ওপর নিপীড়ন নয়, বরং মুক্ত সাংবাদিকতা ও গণতন্ত্রের ওপর সরাসরি আঘাত।” মিথ্যা মামলাবাজ মনির চৌধুরী তার নিজের মেয়ের জামাইকেও ১০ টি মামলা দিয়ে হয়রানী করেছে। এবং সরকারী বিভিন্ন অফিসারের বিরুদ্ধেও সে মিথ্যা অভিযোগ দিয়ে হয়রানী করা তার পেশা।

মিথ্যা মামলা দেওয়ার পিছনে যারা জড়িত তাদের বিষয়ে ডিআইজি কি ব্যবস্থা নেন সেটাই দেখার বিষয়। আগামী ৭২ ঘন্টার মধ্যে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার চেয়ে আল্টিমেটাম দেওয়া হয়েছে ।সাংবাদিক নেতা খায়রুল আলম রফিক বলেন“কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে সত্য প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি।বক্তারা আরও বলেন, সাংবাদিকদের হয়রানি করে প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া যায় না। বরং এতে গণমাধ্যম আরও সচেতন ও সোচ্চার হয়। মানববন্ধন থেকে অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহার, সাংবাদিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানানো হয়।

মানববন্ধন শেষে একটি স্মারকলিপি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।মিথ্যা মামলার প্রতিবাদে আয়োজিত মানববন্ধন কর্মসূচি শেষে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ ময়মনসিংহের ডিআইজি আতাউল কিবরিয়ার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে সাংবাদিক নেতারা মামলা প্রত্যাহারের দাবি তুলে ধরেন।

ডিআইজি আতাউল কিবরিয়া তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখা হবে এবং মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন আমার কোন খালাতো ভাই নেই যদি থাকতো তবে আমি চিনতাম।

অপরাধচিত্র, ময়মনসিংহ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর চুরির ঘটনায় চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর বাসা থেকে ২৬বিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় সরকারি রাস্তা দখল ভোগান্তিতে শতাধিক পরিবার, উচ্ছেদের দাবিতে মানববন্ধন

নওগাঁর মান্দা উপজেলার ভালাইন ইউনিয়নের চকশ্রীকৃষ্ণ গ্রামে সরকারি রাস্তা দখলবিস্তারিত

নওগাঁর বদলগাছীতে ডাকাতি করতে এসে গণপিটুনিতে ১জন নিহত

নওগাঁর বদলগাছীতে ভাঙারি দোকানে ডাকাতি করতে গিয়ে আশাদুল ইসলাম (৪২)বিস্তারিত

যশোরের ঝিকরগাছায় যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার নাভারণ ইউনিয়নের বায়সা চাঁদপুর গ্রামে একটি নবনির্মিতবিস্তারিত

ঢাকায় নারীসহ ৩ জনের মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীর জাতীয় ঈদগাহ মাঠ এলাকা, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের রাস্তার পাশেরবিস্তারিত

খাগড়াছড়ি তিন পার্বত্য জেলার ও চট্টগ্রামে আটককৃত ইউনিফর্ম আরসা

খাগড়াছড়িসহ তিন পার্বত্য জেলার ও চট্টগ্রামে আটককৃত ইউনিফর্ম আরসা, আরএসওবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

নওগাঁর রাণীনগরে মেহেদী হাসান (২৯) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত লাশবিস্তারিত

নওগাঁয় সীতাকুন্ডের সাংবাদিকের উপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে জঙ্গল সলিমপুর এলাকায় সংবাদ সংগ্রহ করতে যাওয়ায় এখনবিস্তারিত

২৫০০ টাকার বিনিময়ে এক মা পেলেন ৫টি প্যারাসিটামল ট্যাবলেট

সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা উপজেলায় ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবিস্তারিত

পটুয়াখালী বিএনপির দুগ্রুপে তুমুল সংঘর্ষ, ফাঁকা গুলি ৫ পুলিশ আহত

পটুয়াখালীতে বাজার ইজারাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুগ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষেরবিস্তারিত

হাসিনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে ট্রাইব্যুনালে আসিফ মাহমুদ

চানখারপুলে ৬ হত্যা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আসামিদের বিরুদ্ধেবিস্তারিত

বেনাপোল সীমান্তে স্বর্ণেরবারসহ পাচারকারী আটক

যশোরের বেনাপোল পুটখালী সীমান্ত থেকে ১.০৪৯ কেজি ওজনের ৯ পিচবিস্তারিত

সাতক্ষীরায় ঠিকাদারের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ: দুর্নীতিবাজ প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, বিপাকে অভিযোগকারী

সাতক্ষীরা পানি উন্নয়ন বোর্ড–১-এর সাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল খায়েরের বিরুদ্ধেবিস্তারিত

নেত্রকোনার মদনে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে বঙ্গ টাইম এর যুবক গ্রেপ্তার

নেত্রকোনার মদনে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ফাহাদ (২০) নামের এক যুবককেবিস্তারিত

বেনাপোল কাস্টমস কর্মকর্তা শামিমা আক্তারকে আটক দেখালো দুদক

বেনাপোল কাস্টমস হাউসের রাজস্ব কর্মকর্তা শামিমা আক্তারকে ঘুষের ২ লাখবিস্তারিত

নেত্রকোণায় থানার পাশে মুদি ব্যবসায়ীকে গলাকেটে হত্যা

নেত্রকোণার মোহনগঞ্জে থানার পাশে বসুন্ধরা মোড় নামক স্থানে এক মুদিবিস্তারিত