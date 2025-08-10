ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসিতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বর্ণনা দাস বর্ণ

ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে এসএসসিতে ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বর্ণনা দাস বর্ণ
এসএসসি ২০২৫ ময়মনসিংহ শিক্ষা বোর্ডে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে বর্ণনা দাস বর্ণ। তার মোট প্রাপ্ত নম্বর ১১৮৯। ক্যান্টনম্যান্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ ময়মনসিংহ থেকে সে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে।
বর্ণনা দাস বর্ণ এর বাবা বরুণ কুমার দাস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি আনন্দমোহন কলেজে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। তার মা সোনালী সেন একজন গৃহিনী।বর্ণনা দাস বর্ণ এর এমন ঈর্শ্বনীয় ফলাফলে তার বাবা-মা খুবই আনন্দিত।
বর্ণানা দাস বর্ণ ভবিষ্যৎ সে যেন আরও ভালো ফলাফল করে দেশের সেবায় নিজেকে নিবেদিত করতে পারে সেজন্য সকলের আশীর্বাদ কামনা করেছে।
