মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে মানুষ রাজশাহীর গোদাগাড়ী পৌরবাসী

মুক্তার হোসেন, গোদাগাড়ী (রাজশাহী) | অক্টোবর ৯, ২০২৫

রাজশাহীর গোদাগাড়ী পৌর এলাকায় মশার কামড়ে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে মানুষ।কর্মব্যস্ততার বেড়েই চলছে মশার উপদ্রব। মশা নেই এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই মশার কারণে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগের শিকার কোমলমতি শিশু,ছাত্র-ছাত্রী ও গর্ভবতী নারীরা। মশার যন্ত্রণায় জীবনযাত্রা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ পৌরবাসীর।

এদিকে মশার উপদ্রব দিন দিন বাড়লেও মশা নিধনে নেই তেমন কোনো পদক্ষেপ। এতে ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে পৌরবাসী।

স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, বর্তমানে বাসা-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং অফিসসহ বিভিন্ন স্থানে মশার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না তারা। পৌরসভার বিভিন্ন জায়গায় নালা-নর্দমা, রাস্তাঘাট, ড্রেন অপরিষ্কারসহ বিভিন্ন স্থানে পানি জমে থাকা, নিয়মিত পরিষ্কার না করা এবং যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা ও যেখানে সেখানে ময়লা থাকার কারণে মশা বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন পৌরবাসী। পৌরসভার প্রায় সব এলাকায় অধিকাংশ স্থানে ঝোপ ও আগাছা পরিস্কার না থাকায় মশার বিস্তার চরম আকার ধারণ করেছে বলে মনে করেন তারা।

গোদাগাড়ী পৌরসভার সারাংপুর এলাকার মোজাম্মেল হক বলেন, হঠাৎ করেই মশার উপদ্রব বেড়ে গেছে। কিন্তু পৌরসভা থেকে মশা নিধন কোন পদক্ষেপ দেখছি না। মশা নিধন স্প্রে করা উচিৎ। দ্রুত মশা নিধনের ব্যবস্থা না করলে বিভিন্ন মশাবাহিত রোগবালাই আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আছি।

পৌরসভার সুলতানগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা আমির হোসেন জানান, পৌর কর্তৃপক্ষ নালা-নর্দমাগুলো এবং বাসাবাড়ির আশপাশে মশা নিধন স্প্রে না করায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। অনেক সময় দেখি মশা নিধনের ওষুধ প্রয়োগ করে তবে নিয়মিত মশা নিধনকারী ওষুধ প্রয়োগ করা হলে হয়তো পৌরবাসীকে এ দুর্ভোগ পোহাতে হতো না।

পৌর এলাকার শিক্ষার্থী টুম্পা জাহান বলেন, খুব মশা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, কয়েল জ্বালিয়েও কোনো কাজ হয় না। মশার গুনগুন শব্দ এবং কামড়ে ভীষণ বিরক্ত লাগে। বসে থেকে পড়াশোনাও ঠিকমতো করতে পারছি না। মশাবাহিত রোগ থেকে বাঁচতে সন্ধ্যা হলেই পড়ার টেবিল ছেড়ে বিছানায় মশারি টানিয়ে পড়তে বসতে হয়। মশার উপদ্রব ও মশাবাহিত সংক্রমণ রোধে যদি সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তবেই জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনবে বলে আশা করে তারা।

গোদাগাড়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক ফয়সাল আহমেদ বলেন, পৌরসভা ব্যাপক উন্নয়ন করা হয়েছে, কর্মকর্তা কর্মচারীর ১৫ বছরের বকেয়া বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে। ফগার মেশিনসহ বিভিন্ন যত্নপাতি আছে। মশা নিধন ও ড্রেন পরিস্কার করার জন্য কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

আমার বদলীর আদেশ হওয়ায় সব কাজ দেখভাল করা সম্ভাব হয় নি। পদক্ষেপ নেয়া যায়নি। আসন্ন বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গুর উপদ্রব থেকে পৌরবাসীকে রক্ষায় মাসব্যাপী পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য বিভাগসহ সকল বিভাগে কাজের গতিবৃদ্ধির নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

রাজশাহী, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

রাজশাহীর গোদাগাড়ীর পদ্মা নদীতে নৌকা ডুবিতে একজনের মৃ*ত্যু, নিখোঁজ দুইজন

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে পদ্মা নদীতে নৌকাডুবিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আরওবিস্তারিত

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পৌর বৃত্তি প্রদান

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে শিক্ষার্থীদের মাঝে পৌর বৃত্তি প্রদান করেছে গোদাগাড়ী পৌরসভা।বিস্তারিত

জামায়াতের প্রতি মানুষের আস্থা আছে আগামীতে মানুষ জামায়াতকেই ভোট দেবে মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর অধ্যাপক মুজিবুর রহমান বলেছেন, ‘জামায়াতেবিস্তারিত

রাজশাহীর গোদাগাড়ীর চরে পদ্মার নদীর ভাঙ্গনে সব হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে মানুষ

রাজশাহীর গোদাগাড়ীর চরে পদ্মার নদীর ভাঙ্গনে সব হারিয়ে দিশেহারা হয়েবিস্তারিত

‘রাকসু নির্বাচনের ভোটগণনা ওএমআর মেশিনে হবে’

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি ওবিস্তারিত

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীকে ধর্ষণ, আসামি গ্রেপ্তার

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণীকে ধর্ষণ মামলার প্রধান আসামিবিস্তারিত

কেন্দ্র-বাক্স দখল, অনিয়ম হলে পুরো কেন্দ্রের ভোট বাতিল : সিইসি

প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এ এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, আগামীবিস্তারিত

বিচার চলাকালে আ.লীগ নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না : সিইসি

নির্বাচনে আ.লীগের অংশগ্রহণ নিয়ে কথা বলেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)বিস্তারিত

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে দুইটি সরকারী হাসপাতালকে সাপের ভ্যাকসিন প্রদান করেছে ইউএনও

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলা দুইটি সরকারী হাসপাতালকে বিষধর সাপের ভ্যাকসিন(অ্যান্টিভেনম) দিয়েছেবিস্তারিত

স্বৈরাচার হাসিনা জনগণকে পার্শ্ববর্তী দেশে চিকিৎসা নিতে বাধ্য করেছেন : তারেক রহমান

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, আমাদের ভেঙে পড়া স্বাস্থ্যবিস্তারিত

রাকসু নির্বাচন ১৫ সেপ্টেম্বর

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের তপশিল ঘোষণা করাবিস্তারিত

পাইলট তৌকিরের দা/ফ/ন সম্পন্ন

ঢাকার উত্তরায় বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত পাইলট তৌকির ইসলামবিস্তারিত

বাড়িতে পৌঁছেছে পাইলট সাগরের লা/শ

ঢাকার উত্তরায় বিমানবাহিনীর যুদ্ধবিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত পাইলট তৌকির ইসলামবিস্তারিত

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে জেন্ডার ন্যায্যতা ও জলবায়ু ন্যায্যতার আন্তঃসম্পর্ক’ বিষয়ক কর্মশালা

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘জেন্ডার ন্যায্যতা ও জলবায়ু ন্যায্যতারবিস্তারিত

রাজশাহীর গোদাগাড়ী- আঞ্চলিক সড়কের ৩শ মিটার সড়কের সংস্কারের জন্য ঝুঁকি

রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কাকনহাট- মুন্ডুমালা আমনুরা আঞ্চলিক সড়কের ভুষনা- চান্দুরিয়াবিস্তারিত

জুলাই সনদের জন্য ৫ আগস্ট পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে : নাহিদ

জুলাই সনদ, বিচার ও সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হবে না বলেবিস্তারিত