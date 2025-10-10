মানবিক কুড়িগ্রাম’ এর আত্মপ্রকাশ

রাশিদুল ইসলাম রাশেদ, কুড়িগ্রাম | অক্টোবর ১০, ২০২৫

“সবার সাথে- সবার পাশে” এই স্লোগানকে ধারণ করে মানবিক কুড়িগ্রাম নামে একটি অরাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ করেছে। ১০ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় কুড়িগ্রাম বিজয়স্তম্ভে এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংগঠনের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, অসহায়, প্রতিবন্ধী, বিধবা, অবহেলিত নারী ও ছিন্নমূল শিশুদের সহযোগিতা ও পুনর্বাসন করা।

সংগঠনটির আহবায়ক হিসেবে আছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. আক্তারুজ্জামান পিয়াল, যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছে,সাংবাদিক মনোয়ার হোসেন লিটন, মাহাবুবুর রহমান, স্বর্ণ ব্যবসায়ী আব্দুল মালেক ও সাংবাদিক বুলবুল ইসলাম। সদস্য সচিব, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাশেদুল ইসলাম রাসেল।

কমিটির অনন্য সদস্যরা হলেন, শিক্ষক মিজানুর রহমান, ব্যবসায়ী শাহীনুর রহমান শাহীন, আব্দুস সাত্তার, রমজান ও আলামীন।

