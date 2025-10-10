মানবিক কুড়িগ্রাম’ এর আত্মপ্রকাশ

মানবিক কুড়িগ্রাম’ এর আত্মপ্রকাশ
“সবার সাথে- সবার পাশে” এই স্লোগানকে ধারণ করে মানবিক কুড়িগ্রাম নামে একটি অরাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ করেছে। ১০ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টায় কুড়িগ্রাম বিজয়স্তম্ভে এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সংগঠনের মুল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, অসহায়, প্রতিবন্ধী, বিধবা, অবহেলিত নারী ও ছিন্নমূল শিশুদের সহযোগিতা ও পুনর্বাসন করা।
সংগঠনটির আহবায়ক হিসেবে আছেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো. আক্তারুজ্জামান পিয়াল, যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছে,সাংবাদিক মনোয়ার হোসেন লিটন, মাহাবুবুর রহমান, স্বর্ণ ব্যবসায়ী আব্দুল মালেক ও সাংবাদিক বুলবুল ইসলাম। সদস্য সচিব, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রাশেদুল ইসলাম রাসেল।
কমিটির অনন্য সদস্যরা হলেন, শিক্ষক মিজানুর রহমান, ব্যবসায়ী শাহীনুর রহমান শাহীন, আব্দুস সাত্তার, রমজান ও আলামীন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন