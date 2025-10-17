মানিকছড়িতে দখল, ফটিকছড়িতে ভুক্তভোগীর বাড়িতে হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক | অক্টোবর ১৭, ২০২৫

চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গরমছড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমি দখল বিরোধের ঘটনায়, ফটিকছড়ি উপজেলার দক্ষিণ পাইন্দং এলাকায় মোঃ দিদারুল আলম পরিবারে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে বসতবাড়ি ভাঙচুর ও পরিবারের সদস্যদের উপর মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

ভুক্তভোগীর দাবি: আদালতের রায় ও জমির দালিলিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ ওয়াদা অমান্য করে যাবজ্জীবন দখল চেষ্টায় লীলা চালাচ্ছে।

রোববার রাত ৭টার দিকে সন্ত্রাসী গ্রুপ অস্ত্র, লোহার পাইপ ও লাঠিসড়ি নিয়ে সশস্ত্রভাবে পরিবারের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়, দরজা জানলা ভেঙে প্রবেশ করে। নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন লুট হয়েছিল ও পরিবারের সদস্যরা আহত হয় বলে অভিযোগ।

পরিবার জানায়, তারা দীর্ঘ সময় ধরে এই জমি বিবাদে জড়িত; দালিলিক প্রমাণ এবং আদালতের রায় তাদের পাশেই, কিন্তু প্রতিপক্ষ সেটা অগ্রাহ্য করছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগী পরিবার। কিন্তু এই হামলা ও প্রতিহামলার বিষয়ে অভিযুক্ত পক্ষ পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে, অভিযোগ করে যে ভুক্তভোগী পরিবারই প্রকৃত অপরাধে জড়িত। NHCRF এই পাল্টা বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যেমূলক বলে নিন্দা জানায়।

ফাউন্ডেশনের দাবি:
– ঘটনাস্থলের ভিডিও, সিসিটিভি ফুটেজ, রোগনিবন্ধন ও প্রত্যক্ষদলিলসহ প্রমাণাদি দ্রুত অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।
– দোষীদের বিরুদ্ধে স্বচ্ছ ও দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানানো হয়েছে।
– নিরাপত্তাহীনতার শিকার পরিবারকে প্রশাসনিক সুরক্ষা ও অবিলম্বে পুনর্বাসন নিশ্চিত করার দাবি করা হয়েছে।

বর্তমানে, দিদারুল আলমের পরিবার গভীর নিরাপত্তাহীনতায় আছে এবং তারা প্রশাসন ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো বিচার প্রার্থনা করেছে। NHCRF তাদের পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

