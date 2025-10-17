মানিকছড়িতে দখল, ফটিকছড়িতে ভুক্তভোগীর বাড়িতে হামলা

মানিকছড়িতে দখল, ফটিকছড়িতে ভুক্তভোগীর বাড়িতে হামলা
চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গরমছড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমি দখল বিরোধের ঘটনায়, ফটিকছড়ি উপজেলার দক্ষিণ পাইন্দং এলাকায় মোঃ দিদারুল আলম পরিবারে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে বসতবাড়ি ভাঙচুর ও পরিবারের সদস্যদের উপর মারধরের অভিযোগ উঠেছে।
ভুক্তভোগীর দাবি: আদালতের রায় ও জমির দালিলিক প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ ওয়াদা অমান্য করে যাবজ্জীবন দখল চেষ্টায় লীলা চালাচ্ছে।
রোববার রাত ৭টার দিকে সন্ত্রাসী গ্রুপ অস্ত্র, লোহার পাইপ ও লাঠিসড়ি নিয়ে সশস্ত্রভাবে পরিবারের বাড়িতে ভাঙচুর চালায়, দরজা জানলা ভেঙে প্রবেশ করে। নগদ অর্থ, মোবাইল ফোন লুট হয়েছিল ও পরিবারের সদস্যরা আহত হয় বলে অভিযোগ।
পরিবার জানায়, তারা দীর্ঘ সময় ধরে এই জমি বিবাদে জড়িত; দালিলিক প্রমাণ এবং আদালতের রায় তাদের পাশেই, কিন্তু প্রতিপক্ষ সেটা অগ্রাহ্য করছে। সম্প্রতি এই বিষয়ে একটি সংবাদ সম্মেলন করেন ভুক্তভোগী পরিবার। কিন্তু এই হামলা ও প্রতিহামলার বিষয়ে অভিযুক্ত পক্ষ পাল্টা সংবাদ সম্মেলন করে, অভিযোগ করে যে ভুক্তভোগী পরিবারই প্রকৃত অপরাধে জড়িত। NHCRF এই পাল্টা বক্তব্যকে বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যেমূলক বলে নিন্দা জানায়।
ফাউন্ডেশনের দাবি:
– ঘটনাস্থলের ভিডিও, সিসিটিভি ফুটেজ, রোগনিবন্ধন ও প্রত্যক্ষদলিলসহ প্রমাণাদি দ্রুত অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে।
– দোষীদের বিরুদ্ধে স্বচ্ছ ও দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানানো হয়েছে।
– নিরাপত্তাহীনতার শিকার পরিবারকে প্রশাসনিক সুরক্ষা ও অবিলম্বে পুনর্বাসন নিশ্চিত করার দাবি করা হয়েছে।
বর্তমানে, দিদারুল আলমের পরিবার গভীর নিরাপত্তাহীনতায় আছে এবং তারা প্রশাসন ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো বিচার প্রার্থনা করেছে। NHCRF তাদের পাশে দাঁড়াবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।
