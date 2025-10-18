মামলার ৯ বছর পর ঠাকুরগাঁওয়ে আদালতের নির্দেশে জমি বুঝিয়ে পেলেন ভূমিহীন আইয়ুব আলী
দীর্ঘ ৯ বছর পর আদালতের নির্দেশে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জগন্নাথপুর মৌজার কালিতলা বাজার এলাকায় আড়াই শতক জমির দখল প্রকৃত মালিকের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে আদালতের নির্দেশে জনসম্মুখে ঢোল পিটিয়ে এবং লাল নিশানা টাঙিয়ে জমিটি প্রকৃত মালিক আইয়ুব আলীর কাছে হস্তান্তর করেন আদালতের প্রতিনিধি দল।
উদ্ধার হওয়া জমিটি জগন্নাথপুর মৌজার ৪৭৩০ ও ৪৭৩১ নং দাগে অবস্থিত। স্থানীয়রা জানান, আদালতের প্রতিনিধিদল সকালে ঘটনাস্থলে এসে পরিমাপ শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে জমি হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন করেন।
জানা যায়, সদর উপজেলার জগন্নাথপুর খলিফাপাড়া এলাকার মৃত সমির উদ্দিনের ছেলে আইয়ুব আলী ২০১৭ সালে একই এলাকার মৃত আজিজার রহমানের ছেলে বাবুল হোসেনের বিরুদ্ধে অবৈধ দখলের অভিযোগে মামলা দায়ের করেন।
তদন্ত ও শুনানি শেষে ২০২৩ সালে আদালত আইয়ুব আলীর পক্ষে দুটি ভিন্ন তারিখে রায় ও ডিক্রি প্রদান করেন। পরে বিবাদী বাবুল হোসেন রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলেও, জেলা ও দায়রা জজ জামাল হোসেন ২০২৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তদন্ত সাপেক্ষে সেই আপিল নামঞ্জুর করেন এবং পুনরায় আইয়ুব আলীর পক্ষে রায় দেন।
প্রকৃত মালিক আইয়ুব আলী বলেন, আমি ভূমিহীন হিসেবে সরকারের কাছ থেকে আইনগতভাবে আড়াই শতক জমি পাই। কিন্তু প্রতিবেশী বাবুল জোরপূর্বক সেই জমি দখলে রাখে। দীর্ঘ ৯ বছর পর আদালতের সুবিচারের মাধ্যমে প্রাপ্য জমি ফিরে পেয়ে আদালতের প্রতি সম্মান জানিয়ে প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা ও দায়রা জজ আদালতের নাজির জাহেদুল ইসলাম, নায়েবে নাজির মাহাবুর রহমান, জারিকারক আনোয়ার হোসেন, সদর থানার এসআই মাজেদুর রহমান ও তার ফোর্স, স্থানীয় চেয়ারম্যানের প্রতিনিধি এবং গ্রাম্য পুলিশের সদস্যরা।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন