মোবাইলে ‘ফ্রি’তে বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দেখবেন যেভাবে

আওয়ার নিউজ ডেস্ক |

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ ক্রিকেট খেলার আশা করছে বাংলাদেশ। এটি নিউ ইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার (১০ জুন) বাংলাদেশ সময় রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে ম্যাচটি।

বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২ উইকেটে রোমাঞ্চর জয়ের স্বাদ পায় বাংলাদেশ। জয় নিয়ে বিশ্বকাপ শুরু করতে পারলেও, ব্যাটিং নিয়ে উদ্বেগ আছে টাইগার শিবিরে। তবে প্রথম ম্যাচ থেকে পাওয়া পূর্ণ দুই পয়েন্ট দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাড়তি অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে টাইগারদের।

টি-টোয়েন্টিতে এ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে আট ম্যাচ খেলে কোন জয় নেই বাংলাদেশের। কিন্তু এবার হারের বৃত্ত ভাঙতে আত্মবিশ্বাসী টাইগাররা। গ্রুপ পর্বে ইতোমধ্যে শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু মন্থর উইকেটের কারণে দুই ম্যাচেই জয় পেতে বেগ পেতে হয়েছে প্রোটিয়াদের।

বাংলাদেশ-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচটি সরাসরি দেখাবে নাগরিক টেলিভিশন। এছাড়া অনলাইনেও ম্যাচটি দেখার সুযোগ রয়েছে।

