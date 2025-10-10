যশোরের ঝিকরগাছায় যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার

যশোরের ঝিকরগাছায় যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার
যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার নাভারণ ইউনিয়নের বায়সা চাঁদপুর গ্রামে একটি নবনির্মিত বাড়ি থেকে মাসুদ রানা (২১) নামে এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত যুবক পেশায় ভ্যানচালক এবং শার্শা উপজেলার উলাশী গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে।
বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আফিল পোল্ট্রি ফার্মের পিছনে প্রবাসী রবিউল ইসলামের নবনির্মিত বাড়ির ভেতর থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
স্থানীয়রা জানান, বাড়িটি থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকলে তারা ভেতরে ঢুকে অর্ধগলিত লাশটি দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশে খবর দেন।
নিহতের বাবা নুর মোহাম্মদ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশটি তার ছেলে মাসুদ রানার বলে সনাক্ত করেন। পরিবারের বরাতে জানা গেছে, মাসুদ রানা গত ৬ অক্টোবর দুপুর থেকে নিখোঁজ ছিলেন।
ঝিকরগাছা থানার অফিসার ইসচার্জ (ওসি) বলেন, লাশটি উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। মৃত্যুর কারণ উদঘাটনে আইনি প্রক্রিয়া চলছে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন