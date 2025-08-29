যশোরের বেনাপোলে এক ব্যক্তিকে গ*লা কে*টে হ*ত্যা

এম ওসমান, বেনাপোল (যশোর) | আগস্ট ২৯, ২০২৫

যশোরের বেনাপোলে মিজানুর রহমান (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট)ভোর রাতে নিজ বাড়ির উঠানে তাকে হত্যা করা হয়। মৃত্যু নিশ্চিতে পায়ের রগ কেটে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বজনরা।

সে বেনাপোল পোর্ট থানার ছোট আঁচড়া গ্রামের মৃত হানিফ সরদার এর ছেলে এবং পেশায় কসাই।

নিহত মিজানুর রহমানের স্ত্রী বলেন, রাত আড়াইটার দিকে গরু জবাই করতে যাবে বলে ভ্যান চালক বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে। আমি উঠে বের হয়ে দেখি যে আমার স্বামী উঠানে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

নিহত মিজানুর রহমানের ছোট ভাই খায়রুল ইসলাম বলেন, ভোরে দিকে আমার ভাই ঘর থেকে কাজে যাওয়ার জন্য বের হয়। ঘর থেকে বেরুতেই দুর্বৃত্তরা তাকে ধরে গলা কেটে হত্যা করে এবং মৃত্যু নিশ্চিত করতে দু-পায়ের রগ কেটে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। চিৎকার শুনে বাড়ির লোকজন বাহিরে এসে তার মরদেহ দেখতে পায়।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করেছেন।

বেনাপোল পোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ মো. রাসেল মিয়া বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য যশোর সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কে বা কারা হত্যা করেছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থল থেকে একটি চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।

জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা হবে বলে তিনি জানান।

