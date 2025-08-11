যশোরের বেনাপোলে বিভিন্ন মামলায় পরওনাভুক্ত ১১ আসামী গ্রেফতার

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি | আগস্ট ১১, ২০২৫

যশোরের বেনাপোল পোর্ট থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে প্রতারনা, ছিনতাইকারীদের সর্দার সোয়েবসহ বিভিন্ন মামলার ১১ আসামী গ্রেফতার হয়েছে। এদের মধ্যে গ্রেফতারী পরওনাভুক্ত আসামী রয়েছে ৮ জন এবং নিয়মিত মামলার আসামী ৩ জন।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ছিনতাই ও প্রতারনা মামলার আসামিরা হলেন, বেনাপোল পোর্ট থানার বড়আঁচড়া গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে সোয়েব আক্তার (২৮), আনোয়ারের ছেলে বাবু (২৪), নজরুল ইসলামের ছেলে মাসুম (৪০), সাদিপুর গ্রামের মিয়ারাজ হোসেনের ছেলে ইশরাত (২৮), গাতিপাড়া গ্রামের জমির হোসেনের ছেলে মোমিনুর (২১), তালশারি গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে নজরুল (৩৪), ভবারবেড় গ্রামের মুন্সি ব্যাপারীর ছেলে আবু সাঈদ ব্যাপারী (২৬) ও গোপালগঞ্জের বাগেরবাড়ি এলাকার সালাউদ্দিন শেখের ছেলে মাসুম শেখ (৩০)।

অপরদিকে গ্রেফতারকৃত নিয়মিত মামলার আসামীরা হলেন, পোর্টথানার পুটখালি গ্রামের আকরম আলীর ছেলে রনি হোসেন (২৫), বড়আঁচড়া গ্রামের আহম্মদ আলীর ছেলে ইসমাইল হোসেন (২৬) ও ইসমাইলের ছেলে তহিদুল ইসলাম (২৪)।

বেনাপোল পোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ রাসেল মিয়া গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সোমবার (১১ আগস্ট) ভোর থেকে দুপুর পর্যন্ত বেনাপোল পোর্ট থানা এলাকায় বিশেষ এ অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে গ্রেফতার হওয়া আসামিদের যথাযথ পুলিশ পাহারায় আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

