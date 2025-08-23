যশোরের বেনাপোল বন্দরে প্রথম চালানে ৩১৫ টন চাল আমদানি

মোঃ ওসমান গনি, বেনাপোল (যশোর) | আগস্ট ২৩, ২০২৫

চলতি বছরে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে প্রথম চালানে ভারত থেকে ৩১৫ মেট্রিক টন চাল আমদানি হয়েছে। শনিবার বন্দর থেকে চালের চালান খালাস হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১ টার দিকে ভারতীয় চালবোঝাই ৯টি ট্রাক বন্দরের ৩১ নম্বর ইয়ার্ডে প্রবেশ করে।

চালের আমদানিকারক বেনাপোলের হাজী মুসা করিম অ্যান্ড সন্স। ওপার ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে আরও চালবোঝাই ট্রাক বন্দরে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে বলে জানা গেছে।

আমদানি কারক আব্দুস সামাদ বলেন, তিনি বানিজ্য মন্ত্রনালয় থেকে ৭ হাজার মেট্রিক টন চাল আমদানির অনুমতি পেয়েছেন। এর মধ্যে ৬ হাজার টন সিদ্ধ চাল ও ১ হাজার টন আতব চাল। শুল্ক মুক্ত সুবিধায় প্রথম চালানে তিনি ৩১৫ টন চাল আমদানি করেছেন। তার আমদানি খরচ সব মিলিয়ে ৫০ টাকা ৫০ পয়সার মত পড়েছে। মান ভেদে বন্দর থেকে তিনি ৫১ থেকে ৫২ টাকার মধ্যে বিক্রয় করবেন।

বেনাপোল আমদানি-রফতানি সমিতির সহ-সভাপতি আমিনুল হক জানান, চলতি বছরের ১৫ এপ্রিল সর্বশেষ এ বন্দর দিয়ে চাল আমদানি হয়। বছরে দেশে চালের চাহিদা রয়েছে ৩ কোটি ৬০ লাখ টনের মত। গত বছরে উৎপাদন হয়েছিল ৪ কোটি ১৩ লাখ টন। চাহিদা মেটাতে বাকি চাল আমদানি করতে হয়।

আর এ আমদানির বড় অংশ আসে ভারত থেকে। বর্তমানে দেশের বাজার স্থিতিশীল রাখতে সরকার ভারত থেকে সিদ্ধ ও আতব চাল আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে। চাল আমদানিতে দেশের বাজারে চালের দাম অনেকটা কমে আসবে।

এর আগে দেশে চালের বাজার স্থিতিশীল রাখতে বেসরকারি পর্যায়ে চাল আমদানির অনুমতি দিতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করে খাদ্য মন্ত্রণালয়। চলতি বছরের ২৩ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত আবেদন করার শেষ সময় ছিল। সারা দেশের মতো বেনাপোল স্থলবন্দরের আমদানিকারকরা চাল আমদানির অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

বেনাপোল কাস্টমস হাউসের সহকারী কমিশনার রাজন হোসেন জানান, চালের চালান প্রতি টন ৫৬০ মার্কিন ডলারে আমদানি করা হয়েছে। কাস্টমসের সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে বন্দর থেকে দ্রুত চাল খালাশের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

যশোর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বেনাপোল বন্দরে প্রথম চালানে ৩১৫ টন চাল আমদানি

চলতি বছরে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে প্রথম চালানে ভারত থেকে ৩১৫বিস্তারিত

যশোরের শার্শায় নিখোঁজের পরদিন ডোবা থেকে যুবকের লা*শ উদ্ধার

যশোরের শার্শায় নিখোঁজ হওয়ার একদিন পর ডোবা থেকে খায়রুল ইসলামবিস্তারিত

মনিরামপুরে প্রাইভেটকারে কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মেয়ের মৃ*ত্যু, বাবা-মাসহ আহ*ত-৩

যশোরের মনিরামপুরে কাভার্ড ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাইভেটকারের আরোহী ইফা (১৩)বিস্তারিত

বাঁচতে চান যশোরের মনিরামপুরের হান্নান, সহযোগিতার আহবান

অতিদরিদ্র আব্দুল হান্নান (২৭), পিতা- দেলোয়ার হোসেন, গ্রাম+ডাক- হেলাঞ্চী, মনিরামপুর,বিস্তারিত

যশোরের শার্শায় চুরি-ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা ওসির

চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, মব সৃষ্টি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও নারী-শিশু নির্যাতনেরবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় আলু চাষে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

যশোরের শার্শায় নেদারল্যান্ডস এর বিশ্ব বিক্ষাত আলুর বীজ কোম্পানী ড্যানিসপোবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে পেটের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে যুবকের আত্মহত্যা

যশোরের মনিরামপুরে দীর্ঘদিনের পেটের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে একবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৪৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যশোরের শার্শারবিস্তারিত

যবিপ্রবিতে আইইএলটিএসের প্রস্তুতি বিষয়ক কর্মশালা সম্পন্ন

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (যবিপ্রবি) শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা ও বিদেশেবিস্তারিত

আব্দুল কুদ্দুসের বাঁচার আকুতি চিকিৎসার জন্য মানবিক সাহায্যের আবেদন

সুন্দর এ পৃথিবীর মায়া ছেড়ে কেউ যেতে চাই না। তাইতোবিস্তারিত

সহস্রাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে শুরু হলো যবিপ্রবি’র আইইএলটিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের(যবিপ্রবি) ছাত্র, পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরেরবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় দেবরের বিশেষ অঙ্গ কেটে দিলেন ভাবি

যশোরের শার্শায় প্রতিবেশী ভাবিকে ধর্ষণ করতে গিয়ে বিশেষঅঙ্গ হারিয়েছেন মফিজুলবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে ৮৩ ব্যাচের ক্ষুদ্র মিলন মেলা

যশোরের রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮৩ ব্যাচের ছাত্রদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিতবিস্তারিত

যশোরের শার্শা সীমান্তে ভারতীয় নাগরিকসহ তিনজনকে পুশইন!

যশোরের শার্শা উপজেলার শালকোনা সীমান্ত দিয়ে রাতের অন্ধকারে একজন ভারতীয়বিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে মিরা খাতুন (২৩)বিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। এবিস্তারিত