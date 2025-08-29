যশোরের মনিরামপুরের কাভার্ডভ্যান চাপায় ভ্যানচালক নি*হ*ত

হেলাল উদ্দিন, মনিরামপুর (যশোর) | আগস্ট ২৯, ২০২৫

রাজারহাট-চুকনগর মহাসড়কের সহাসড়কের যশোরের মনিরামপুরের সিটিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে কাভার্ড ভ্যান চাপায় হাসান আলী (৬০) নামের এক ভ্যানচালক নিহত হয়েছেন।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হাসান আলী উপজেলার হাজরাকাটি গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সার্ভিস কর্মীরা জানায়- সন্ধ্যার পর কুয়াদা বাজার হতে ভ্যান চালিয়ে ফিরছিলেন হাসান আলী। এসময় সিটিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে পৌঁছালে পিছন থেকে আসা একটি কাভার্ডভ্যান ভ্যানচালক হাসান আলীকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই হাসান আলীর মৃত্যু হয়।

মণিরামপুর ফায়ার সার্ভিস কর্মী সোহেল রানা জানান- ঘটনাস্থল হতে লাশ উদ্ধার করে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভ্যান চালকের মৃত্যুর বিষয়টি মনিরামপুর থানার ওসি বাবলুর রহমান খান নিশ্চিত করেছেন।

