যশোরের মনিরামপুরে পরকীয়া প্রেমিকাকে কুপিয়ে হত্যার পরে হারপিক পানে প্রেমিকের আত্মহত্যা

হেলাল উদ্দিন, রাজগঞ্জ (যশোর) | অক্টোবর ১৭, ২০২৫

যশোরের মনিরামপুরে শংকর মন্ডল (৫৫) নামে হত্যা মামলার এক আসামি হারপিক পানে আত্মহত্যা করেছেন। শংকর মন্ডল উপজেলার কৃষ্ণবাটি গ্রামের মুকুন্দ মন্ডলের ছেলে। তার বিরুদ্ধে স্থানীয় অবনিশ মন্ডলের স্ত্রী তৃপ্তি মন্ডলকে কুপিয়ে হত্যা হত্যা করে।

তৃপ্তি হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মনিরামপুর থানার এসআই নজরুল ইসলাম জানান- তৃপ্তির সঙ্গে শংকরের পরকীয়া সম্পর্কের কথা এলাকার লোকজন জানত। একপর্যায়ে শংকর তৃপ্তিকে ঘরে তুলতে চান। তখন তৃপ্তি শংকরের কাছে তার ভিটাবাড়ি দাবি করেন। এই নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।

২ সেপ্টেম্বর দুপুরে ভ্যানচালক অবনিশের স্ত্রী তৃপ্তি মন্ডলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন শংকর। গৃহবধূ তৃপ্তির স্বামী অবনিশ মন্ডল বাদী হয়ে শংকরের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।

পরের দিন ৪ অক্টোবর শনিবার ভোররাতে শংকর মন্ডল নিজ বাড়িতে হারপিক পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে আমরা সকালে তাকে উদ্ধার করে মনিরামপুর হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোরে মারা যান।

অপরাধচিত্র, যশোর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরের দুই আনসান কমান্ডার প্রত্যাহার ও সিকিউরিটি গার্ড কর্মকর্তা বরখাস্ত

দেশের সর্ব বৃহৎ বেনাপোল স্থলবন্দরে অবৈধভাবে পণ্যচালান পাচারে জড়িত থাকারবিস্তারিত

মানিকছড়িতে দখল, ফটিকছড়িতে ভুক্তভোগীর বাড়িতে হামলা

চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গরমছড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমিবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে নকল ঔষধ কারখানায় অভিযান, বিপুল পরিমাণ ঔষধ জব্দ

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ভেটেরিনারির একটি নকল ঔষধ কারখানায় ভ্রাম্যমান আদালতে অভিযানবিস্তারিত

নেত্রকোনায় ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর সীল প্যাড জালিয়াতির অভিযোগ কলেজ শিক্ষকের বিরুদ্ধে

এমপিও ভুক্তির আবেদনে ব্যাংক কর্মকর্তার স্বাক্ষর সীল প্যাড জালিয়াতির অভিযোগবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় ভ্যানচালক আব্দুল্লাহ হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন, গ্রেফতার-৩

যশোরের শার্শা উপজেলায় নিখোঁজের চার দিন পর ভ্যানচালক আব্দুল্লাহ (২৬)বিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে একটি পরিত্যক্ত দোকান থেকে আরিফ হোসেন (২৮) নামেরবিস্তারিত

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে জমি দখলের পায়তারার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন

ময়মনসিংহের গৌরীপুরে ৭ শতাংশ জমি দখলের পায়তারার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলনবিস্তারিত

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে প্রধান শিক্ষকের রহস্যজনক মৃত্যু দোষীদের বিচারের দাবীতে মানববন্ধন

নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলার বারমারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক চন্দন চন্দ্রবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে ধানের ক্ষেতে বিষ প্রয়োগে কৃষকের মাথায় হাত

বগুড়ার শিবগঞ্জে জমাজমি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে গত বছের মতো এবছরওবিস্তারিত

ড্রামের নামে টাকা আত্মসাৎ : অনুমতি ছাড়াই কর্মস্থলে অনুপস্থিত আশিষ মজুমদার

পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্পেরবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা হেলা গ্রেপ্তার

বগুড়ার শিবগঞ্জ থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে একাধিক নাশকতার মামলারবিস্তারিত

যশোরের শার্শার নাভারন সরকারি খাদ্য গুদামে দুদকের অভিযান

যশোরের শার্শা উপজেলার নাভারন সরকারি খাদ্য গুদামে দুদকের অভিযান নিম্নবিস্তারিত

‎রংপুরের পীরগঞ্জে এতিম দুই ভাই-বোনের আহাজারি, সর্বস্ব লুটে নিয়েছে দুর্বৃত্তরা

‎প্রায় ১৪ মাস পূর্বে বাবা মনজুর হোসেন দুরারোগ্যে আক্রান্ত হয়েবিস্তারিত

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় শিশু হত্যায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন এলাকাবাসীর

পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় আল হাবিব (৬) নামের এক শিশুকে শ্বাসরোধ,বিস্তারিত

যশোরের শার্শায় নিখোঁজ ভ্যানচালকের অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

নিখোঁজের চারদিন পর যশোরের শার্শায় আব্দুল্লাহ (২৫) নামে এক ভ্যানচালকেরবিস্তারিত

বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকে মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রাম থেকে গৌরীপুর-ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকেবিস্তারিত