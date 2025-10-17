যশোরের মনিরামপুরে পরকীয়া প্রেমিকাকে কুপিয়ে হত্যার পরে হারপিক পানে প্রেমিকের আত্মহত্যা

যশোরের মনিরামপুরে পরকীয়া প্রেমিকাকে কুপিয়ে হত্যার পরে হারপিক পানে প্রেমিকের আত্মহত্যা
যশোরের মনিরামপুরে শংকর মন্ডল (৫৫) নামে হত্যা মামলার এক আসামি হারপিক পানে আত্মহত্যা করেছেন। শংকর মন্ডল উপজেলার কৃষ্ণবাটি গ্রামের মুকুন্দ মন্ডলের ছেলে। তার বিরুদ্ধে স্থানীয় অবনিশ মন্ডলের স্ত্রী তৃপ্তি মন্ডলকে কুপিয়ে হত্যা হত্যা করে।
তৃপ্তি হত্যা মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মনিরামপুর থানার এসআই নজরুল ইসলাম জানান- তৃপ্তির সঙ্গে শংকরের পরকীয়া সম্পর্কের কথা এলাকার লোকজন জানত। একপর্যায়ে শংকর তৃপ্তিকে ঘরে তুলতে চান। তখন তৃপ্তি শংকরের কাছে তার ভিটাবাড়ি দাবি করেন। এই নিয়ে তাদের দুজনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়।
২ সেপ্টেম্বর দুপুরে ভ্যানচালক অবনিশের স্ত্রী তৃপ্তি মন্ডলকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেন শংকর। গৃহবধূ তৃপ্তির স্বামী অবনিশ মন্ডল বাদী হয়ে শংকরের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা করেন।
পরের দিন ৪ অক্টোবর শনিবার ভোররাতে শংকর মন্ডল নিজ বাড়িতে হারপিক পান করে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে আমরা সকালে তাকে উদ্ধার করে মনিরামপুর হাসপাতালে ভর্তি করে। অবস্থার অবনতি হলে যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার ভোরে মারা যান।
