যশোরের মনিরামপুরে পেটের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে যুবকের আত্মহত্যা
যশোরের মনিরামপুরে দীর্ঘদিনের পেটের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) রাত ১০টা থেকে মঙ্গলবার ভোর ৪টা ৩০ মিনিটের মধ্যে উপজেলার হাকোবা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত যুবকের নাম সাগর কুন্ডু (২১)। তিনি ওই গ্রামের বিরেন কুন্ডুর ছেলে।
পরিবার সূত্রে জানাগেছে- সাগর দীর্ঘদিন ধরে পেটের ব্যথায় ভুগছিলো। বিভিন্ন ডাক্তার, কবিরাজের চিকিৎসা নিলেও সুস্থ না হওয়ায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন এবং মাঝে মধ্যে আত্মহত্যার চেষ্টা করতেন।
মঙ্গলবার ভোরে ঘুম থেকে উঠে দাদী রেনুকা বালা (৮০) তাকে ডাকতে গিয়ে দেখেন, শোবার ঘরের আড়ার সঙ্গে কাপড় দিয়ে ফাঁস দিয়ে সাগর আত্মহত্যা করেছে।
খবর পেয়ে মনিরামপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যেয়ে আইনগত ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে থানা সূত্রে জানাগেছে।
