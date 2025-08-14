যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

হেলাল উদ্দিন, মনিরামপুর (যশোর) | আগস্ট ১৪, ২০২৫

যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র, নগদ অর্থ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একই সাথে এসএসসিতে জিপিএ-৫প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও ষষ্ট থেকে নবম শ্রেণীর অর্ধ-বার্ষিকী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।

প্রতিভা বিদ্যানিকেতনের পরিচালক আনঞ্জুমারা বেগমের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন- পরিচালনা পরিষদের নির্বাহী পরিচালক ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান মিন্টু।

সহকারী শিক্ষক নয়ন হাসানের পরিচালনায় অন্যান্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, সহকারি শিক্ষক হারুন-অর রশিদ, মইনুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, অভিভাবক শাহাজান হোসেন প্রমুখ।

