যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা
যশোরের মনিরামপুরে প্রতিভা বিদ্যানিকেতনের কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মাঝে সনদপত্র, নগদ অর্থ ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। একই সাথে এসএসসিতে জিপিএ-৫প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা ও ষষ্ট থেকে নবম শ্রেণীর অর্ধ-বার্ষিকী পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়।
প্রতিভা বিদ্যানিকেতনের পরিচালক আনঞ্জুমারা বেগমের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন- পরিচালনা পরিষদের নির্বাহী পরিচালক ও উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান মিন্টু।
সহকারী শিক্ষক নয়ন হাসানের পরিচালনায় অন্যান্যাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, সহকারি শিক্ষক হারুন-অর রশিদ, মইনুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, অভিভাবক শাহাজান হোসেন প্রমুখ।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন