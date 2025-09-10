যশোরের মনিরামপুরে শিয়ালের কামড়ে কিশোরের মৃ*ত্যু

যশোরের মনিরামপুরে শিয়ালের কামড়ে কিশোরের মৃ*ত্যু
যশোরের মনিরামপুরে সাগর হোসেন (১৩) নামের এক কিশোর শিয়ালের কামড়ে মারা গেছে।
সে পৌর এলাকার জয়নগর গ্রামের গফফার হোসেনের ছেলে।
স্থানীয়রা ও তার পরিবার জানায়- প্রায় তিন মাস আগে সাগরকে শিয়ালে হাচড়ে দেয়। তবে এ ঘটনা কাউকে জানায়নি সে। কোনো ধরনের চিকিৎসাও নেওয়া হয়নি। গত সোমবার সকালে হঠাৎ জ্বরে আক্রান্ত হলে সাগর নিজেই পরিবারের কাছে শিয়ালের হাচড়ানোর বিষয়টি প্রকাশ করে। এরপর পরিবার সদস্যরা তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখান থেকে ফেরত দেওয়ার পর মঙ্গলবার বিকালে পর খুলনা হাসপাতালে নেওয়া হয়। খুলনাতেও চিকিৎসকরা ফিরিয়ে দিলে বাড়ি আনা হয়।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ভোরে নিজ বাড়িতে সাগরের মৃত্যু হয়।
সাগরের পিতা গফফার হোসেন বলেন- আমরা আগে জানতাম না যে সাগরকে শিয়াল কামড়ে ছিলো।
মনিরামপুর হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার অনুপ কুমার বসু বলেন- যে কাউকে শিয়াল, কুকুর, বিড়াল বা বন্য প্রাণীর কামড় বা হাচড়ের ঘটনা ছোট মনে হলেও এটি মারাত্মক ঝুঁকির কারণ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অবহেলা না করে অবশ্যই দ্রুত হাসপাতালে এসে চিকিৎসা গ্রহন করতে হবে। এমনকি প্রাণীর কামড় বা হাচড়ের পরপরই সাবান ও পরিষ্কার পানি দিয়ে কমপক্ষে ১৫ মিনিট ধুতে হবে। কোনো ধরনের কেটে যাওয়া বা রক্ত পড়া থাকলে অবিলম্বে নিকটস্থ হাসপাতালে গিয়ে র্যাবিস ভ্যাকসিন (টিকা) নিতে হবে। চিকিৎসা না নিলে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে, যার কোনো চিকিৎসা নেই।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন