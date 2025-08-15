যশোরের রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

যশোরের রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে গৃহবধূর মৃত্যু
যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে মিরা খাতুন (২৩) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার (১৫ আগস্ট) দুপুর ১টার দিকে রাজগঞ্জের ঝাঁপা ইউনিয়নের জোকা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। মৃত মিরা ঝাঁপা গ্রামের ইলিয়াস হোসেনের স্ত্রী।
জানাগেছে- মিরা পিতার বাড়িতে থাকতো। ঘটনার দিন দুপুরে মিরা বাড়ির সবার অজান্তে গ্যাস ট্যাবলেট খায়। স্থানীয় ইউপি সদস্য সিদ্দিকুর রহমান জানান- পারিবারিক কলহের কারণে গৃহবধু মিরা স্বামীর বাড়ি ঝাঁপা গ্রাম থেকে এসে পিতার বাড়ি জোকা গ্রামে থাকতো। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহের মিমাংসার মিটিং ছিলো শুক্রবার।
লোকমুখে বিচ্ছেদের কথা শুনে মিরা পিতার বাড়ির সবার অজান্তে গ্যাস ট্যাবলেট খেয়ে আত্মহত্যা করে। ইউপি সদস্য সিদ্দিকুর রহমান বলেন- ঝাঁপা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল হক সহ পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে আছেন। মৃতদেহ থানায় হয়তো নিতেও পারে।
