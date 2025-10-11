যশোরের রাজগঞ্জে দেখা মিলছে শীতকালীন সবজি

হেলাল উদ্দিন, রাজগঞ্জ (যশোর) | অক্টোবর ১১, ২০২৫

ভোরের কুয়াশা আর হিমেল হাওয়ায় জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা। দিন দিন প্রকৃতিতে বাড়ছে শীতের পরশ। এই ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জ বাজারে উঠতে শুরু করেছে শীতকালীন সবজি, যা ক্রেতাদের মধ্যে বেশ আগ্রহ সৃষ্টি করেছে।

বাজার ঘুরে দেখা যায়- শিম, ফুলকপি, মুলা, গাজরসহ নানা প্রকার শীতের সবজি এখন বাজারে মিলছে। তবে মৌসুমের শুরুতে এসব সবজির দাম তুলনামূলকভাবে চড়া।

স্থানীয় সবজি চাষিরা জানান- এখন পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় তারা চলতি বছর উৎপাদন ভালো হওয়ার আশা করছেন। যদি আবহাওয়া এভাবে সহযোগিতা করে, তবে বাজারে সবজির সরবরাহ বাড়বে এবং দামও কমবে বলে মনে করছেন তারা।

অন্যদিকে- ক্রেতারা যদিও স্বীকার করেছেন যে মৌসুমের শুরুতে সবজির দাম কিছুটা বেশি। তবুও তারা সবজির মান বেশ ভালো বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

বর্তমানে রাজগঞ্জ বাজারে শীতকালীন সবজির মধ্যে প্রতি কেজি মুলা ৪০ টাকা, বরবটি ৬০ টাকা, করলা ৬০ টাকা, শিম ১৬০ টাকা, ফুলকপি ১০০ টাকা, বেগুন ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। দাম একটু বেশি হলেও ক্রেতাদের কম করে হলেও কিনতে দেখা গেছে।

অনেক ক্রেতারা বলেছেন- নতুন সবজি বাজারে উঠেছে। না কিনলে কি হবে। সব জিনিস নতুন নতুন একটু বেশিই ভালো লাগে।

