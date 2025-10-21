যশোরের রাজগঞ্জে ধান ক্ষেতে কীটনাশক স্প্রে করার সময় পুকুরে পড়ে কৃষকের মৃত্যু

হেলাল উদ্দিন, রাজগঞ্জ (যশোর) | অক্টোবর ২১, ২০২৫

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে ধানক্ষেতে কীটনাশক স্প্রে করার জন্য পাশের খাল থেকে পানি উঠানোর সময় খালপাড়ের পুকুরে পড়ে যেয়ে আতিয়ার রহমান (৬০) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজগঞ্জের খালিয়ার বালিরখাল নামক মাঠে এঘটনা ঘটে।

নিহত আতিয়ার রহমান খালিয়া গ্রামের মৃত আরিজ তল্যা দফাদারের ছেলে এবং তিনি কৃষি কাজের পাশাপাশি ভ্যান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়- এদিন সকালে তার নিজের চাষ করা আমন ধান ক্ষেতে কীটনাশক স্প্রে করতে যান আতিয়ার।

এসময় ক্ষেতের পাশের বালিরখালের পাশের একটি পুকুরে পানি তুলতে যেয়ে পুকুরে পড়ে যায় এবং সেখানেই মৃত্যু বরন করেন এ বৃদ্ধ। পরে মৃতদেহ পানিতে ভেসে উঠলে চলতে পথের পথচারীরা দেখতে পেলে তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য মোঃ আবুল কাসেম এমৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং বলেছেন পরিবারিকভাবে দাফন করা হবে।

যশোর, সারাদেশ


