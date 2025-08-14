যশোরের রাজগঞ্জে বিনামূল্যে চক্ষু শিবির

হেলাল উদ্দিন, মনিরামপুর (যশোর) | আগস্ট ১৪, ২০২৫

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জে, রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাক্তণ ছাত্র সমিতির (রেসা) আয়োজনে চক্ষু শিবিরে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত এ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

সকালে চক্ষু শিবিরের উদ্বোধন করেন- রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রহমতুল্যাহ এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক শ্রী নীল রতন সিংহ।

অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংকার ও রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাবেক সভাপতি আব্দুল মান্নান ও রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মাসুদ কামাল তুষারের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে এ চক্ষু শিবিরে প্রায় তিন শত রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়।

এসময় স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীবৃন্দ ও রেসার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিংগাপুর প্রবাসী ইঞ্জিনিয়ার মাহাবুব রহমান, রাজগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাক্তণ ছাত্র সমতি (রেসা) প্রতিবছর এই বিনামূল্যে চক্ষু শিবিরের আয়োজন করে আসছে।

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় ছিলেন- রেসার স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক সম্পাদক ডাঃ তোফাজ্জেল হোসেন।

