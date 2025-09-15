যশোরের রাজগঞ্জে রাস্তা দৃষ্টি নন্দন করতে রাস্তার দুইধারে ফলজ গাছের চারা রোপন
রাস্তা দৃষ্টি নন্দন করে তুলতে, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুন্দর করতে, যশোরের মনিরামপুর উপজেলার মশি^মনগর ইউনিয়নের একটি গ্রামীণ পাকা রাস্তার দুই ধার দিয়ে ১৫০টি ফলজ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।
মনিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারে সহযোগীতায় রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) বিকালে উপজেলার মশি^মনগর ইউনিয়নের তালসারি থেকে ভরতপুর রাস্তায় এ চারা গুলো রোপণ করা হয়। মনিরামপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিশাত তামান্না উপস্থিত থেকে এ চারা রোপনের উদ্বোধন করেন।
এ সময় ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ আসাদুজ্জামান আসাদ সহ স্থানীয় বিভিন্ন পর্যায়ের বিএনপির নেতাকর্মীবৃন্দ, গ্রাম পুলিশ ও স্থানীয় এলাকাবাসি উপস্থিত ছিলেন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিশাত তামান্না বলেন- গ্রামীণ রাস্তার দুই পাশে সারি সারি আমড়া গাছের চারা রোপণ করায় রাস্তাটি দৃষ্টি নন্দন হবে। সবুজ মাঠ চিড়ে বয়ে যাওয়া এই রাস্তার আমড়া গাছগুলো একদিন বড় হবে।
অসংখ্যা পাখিরা গাছে বসে বসে ফল খাবে। এছাড়া স্থানীয় মানুষেরা এই গাছ থেকে অনেক সুবিধা পাবে। এমন উদ্যোগ নেওয়ায় আমি ইউনিয়নবাসিকে ধন্যবাদ জানাই।
