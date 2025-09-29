যশোরের রাজগঞ্জে সবুজে ঘেরা আমনের মাঠে ব্যস্ত কৃষক

হেলাল উদ্দিন, রাজগঞ্জ (যশোর) | সেপ্টেম্বর ২৯, ২০২৫

যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ চোখে পড়ছে। ফাঁকা নেই যেন ফসলের মাঠ। রোদ-বৃষ্টির খেলায় সবুজের আভা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। নীল আকাশের সাদা মেঘের ভেলা, যেন সবুজের গাঢ় রঙ্গে একাকার হয়ে আছে। গরম আর হাল্কা হাওয়ায় আপন মনে দোল খাচ্ছে আমন ক্ষেত। আমন ক্ষেতে সবুজের ঢেউ খেলানো এমন দৃশ্য চোখে পড়ছে রাজগঞ্জের মাঠে মাঠে।

এদিকে কৃষকদের স্বপ্ন পূরণে ক্ষুধা মুক্ত, খাদ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকারও। সেই সঙ্গে কৃষি বিভাগের আন্তরিকতায় কৃষিতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। সেই সঙ্গে জমিতে ফলন ভালো ফলাতে নিয়মিত তারা তদারকি করছেন।

চলতি মৌসুমে রাজগঞ্জ এলাকার কৃষকরা খুব কষ্ট করে, রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমন আবাদ করেছেন। আর কৃষকের আগামীর সোনালী স্বপ্ন যেন লুকিয়ে আছে সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝে। এর মধ্যে এ ধানের ক্ষেতকে ঘিরে স্থানীয় কৃষকরা যেন স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেছেন। সূত্রে জানা যায়- প্রস্তাবিত রাজগঞ্জ উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আমন ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।

এ মৌসুমে উন্নত প্রযুক্তির বীজ থাকায় আমন ধান আবাদে কৃষকদের ফলন ভালো হবে, এমনটাই আশা করছেন কৃষকেরা। আমন ধান রোপণের পর জমিতে ভালো পরিচর্যা নেয়ায় মাঠের অবস্থা খুবই ভালো। এখন পর্যন্ত যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে স্থানীয় কৃষকরা বাম্পার ফলন হবে বলে আশা করছেন।

রোগ বালায়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে কৃষকদেরকে ধানি জমিতে কঞ্চি ও গাছের ডাল পুঁতে পাখি দিয়ে পোকা মাকড় দমনে তারা উৎসাহিত করছেন। বোরোর চেয়ে আমন আবাদে জমিতে ফলন ভাল ফলাতে কৃষকরা চেষ্টা করছেন।

দেখা গেছে- রাজগঞ্জের দোদাড়িয়া, হানুয়ার, খালিয়া ও মোবারকপুর মাঠে মাঠে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আমন ক্ষেতে সবুজে সমারোহ হয়ে আছে। সবুজে ঘেরা আমনের মাঠে কৃষক ব্যস্ত সময় পার করছেন। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ মৌসুমে আমনের ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজগঞ্জ এলাকার কৃষক মুজিবুর রহমান বলেন- এ মৌসুমে ৪ বিঘা জমিতে আমন ধান রোপণ করা হয়েছে। সময় মতো সার দেওয়াসহ সঠিক ভাবে জমির পরিচর্যা করায় এখন ধান গাছের অবস্থা খুবই ভালো। জমির যে অবস্থা বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে বাম্পার ফলনের আশা করছেন তিনি।

অপর কৃষক মুহিবুল ইসলাম বলেন- কৃষি অফিসের পরামর্শে এ মৌসুমে ৩ বিঘা জমিতে আমন ধান আবাদ করেছি। এক বিঘা জমি আবাদ করতে শ্রমিক মজুরি, সারসহ অন্যান্য খরচ হয়েছে প্রায় ৮ হাজার টাকা। বর্তমানে জমি সবুজে ভরে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে ধানের শীষ আসবে। নিয়মিত জমির পরিচর্যা করা হচ্ছে।

আশা করি গত বছরের চাইতে এবার ভালো ফসল ঘরে তুলতে পারবো।

এ বিষয়ে ঝাঁপা ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ভগিরথ চন্দ্র বলেন- আমরা সার্বক্ষণিক কৃষকরে পাশে থেকে খোঁজ খবর রাখছি। জমিতে ফলন ভালো করতে সার্বিকভাবে স্থানীয় কৃষকদেরকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আমন ধানের বাম্পার ফলনের আশা করা যায়।

কৃষি ও অর্থনীতি, যশোর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

মানুষের জন্ম হয়েছে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য : প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, মানুষবিস্তারিত

পাঁচ বছরেই দেশকে সোনার খনিতে রূপান্তর করা সম্ভব: উপদেষ্টা বশিরউদ্দীন

সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে পাঁচ বছরেই বাংলাদেশকে সোনার খনিতে রূপান্তরবিস্তারিত

ব্যাংক একীভূত হলেও গ্রাহকের ভোগান্তি হবে না: অর্থ উপদেষ্টা

ব্যাংক একীভূত হলেও গ্রাহকদের কোনো ভোগান্তি বা আর্থিক ক্ষতি হবেবিস্তারিত

ভারতে ইলিশ রপ্তানির সিদ্ধান্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের

আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও ভারতে ইলিশ রপ্তানির অনুমোদনবিস্তারিত

পার্বত্যাঞ্চলে তামাকের আগ্রাসনে বিপন্ন কৃষিজমি, বাড়ছে স্বাস্থ্যঝুঁকি

জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশাল বনাঞ্চল ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়েবিস্তারিত

কীটনাশক ব্যবহারে সাধারণ ভুল ও এর প্রভাব: কৃষি বিপ্লবের সামনে বড় বাধা

বর্তমান যুগে কৃষিতে কীটনাশকের গুরুত্ব অপরিসীম। কীটনাশক ব্যবহার না করলেবিস্তারিত

গাছ থেকে ভাইরাস বিক্রি করে সংসার চলে শত শত পরিবারের!

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুর উপজেলা রেইনট্রি গাছের ভাইরাস পোকা বিক্রি করে চলছেবিস্তারিত

দু’দেশের পাল্টাপাল্টি নিষেধাজ্ঞায় বাণিজ্য কমেছে বেনাপোল বন্দরে, সংকটে ব্যবসায়ীরা

বাংলাদেশ ও ভারত দু’দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কারণে দেশেরবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় আখ চাষে আব্দুল মান্নানের ভাগ্যবদল

লালমনিরহাটে আখ চাষে দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের। বাজারে চাহিদাবিস্তারিত

প্রধানমন্ত্রী নয়, গর্ভনর ও ডেপুটি গর্ভনরকে নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি

দেড় দশকের ব্যাংক লুটপাটের পেছনে রাজনৈতিক চাপ ও ক্ষমতার কাছেবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় আলু চাষে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

যশোরের শার্শায় নেদারল্যান্ডস এর বিশ্ব বিক্ষাত আলুর বীজ কোম্পানী ড্যানিসপোবিস্তারিত

ভারতীয় পেঁয়াজ বাজারে ঢুকতেই কমতে শুরু করেছে দাম

সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরটি দীর্ঘ চার মাস ২০ দিন বন্ধ থাকারবিস্তারিত

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে: প্রধান উপদেষ্টা

সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের বিপুল সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমরা তা এখনোবিস্তারিত

খাগড়াছড়ির রামগড়ে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের উদ্যোগে কৃষককে ধানের চারা রোপনে সহায়তা

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার রামগড় উপজেলায় প্রত্যন্ত এলাকায় ইউনাইটেড পিলস ডেমোক্রেটিকবিস্তারিত

টাকা ছাপিয়ে অর্থনীতি চালানো সম্ভব নয়: আমীর খসরু

ঋণ বা টাকা ছাপিয়ে অর্থনীতি চালানো সম্ভব নয় বলে মন্তব্যবিস্তারিত

১২ দিনে দেশে এসেছে এক বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স

চলতি আগস্ট মাসের ১২ দিনে (১ থেকে ১২ আগস্ট) একবিস্তারিত