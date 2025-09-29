যশোরের রাজগঞ্জে সবুজে ঘেরা আমনের মাঠে ব্যস্ত কৃষক
যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু সবুজ আর সবুজ চোখে পড়ছে। ফাঁকা নেই যেন ফসলের মাঠ। রোদ-বৃষ্টির খেলায় সবুজের আভা ছড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। নীল আকাশের সাদা মেঘের ভেলা, যেন সবুজের গাঢ় রঙ্গে একাকার হয়ে আছে। গরম আর হাল্কা হাওয়ায় আপন মনে দোল খাচ্ছে আমন ক্ষেত। আমন ক্ষেতে সবুজের ঢেউ খেলানো এমন দৃশ্য চোখে পড়ছে রাজগঞ্জের মাঠে মাঠে।
এদিকে কৃষকদের স্বপ্ন পূরণে ক্ষুধা মুক্ত, খাদ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে নানা উদ্যোগ নিয়েছে সরকারও। সেই সঙ্গে কৃষি বিভাগের আন্তরিকতায় কৃষিতে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। সেই সঙ্গে জমিতে ফলন ভালো ফলাতে নিয়মিত তারা তদারকি করছেন।
চলতি মৌসুমে রাজগঞ্জ এলাকার কৃষকরা খুব কষ্ট করে, রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আমন আবাদ করেছেন। আর কৃষকের আগামীর সোনালী স্বপ্ন যেন লুকিয়ে আছে সবুজ ধান ক্ষেতের মাঝে। এর মধ্যে এ ধানের ক্ষেতকে ঘিরে স্থানীয় কৃষকরা যেন স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেছেন। সূত্রে জানা যায়- প্রস্তাবিত রাজগঞ্জ উপজেলার ৬টি ইউনিয়নে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে আমন ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে।
এ মৌসুমে উন্নত প্রযুক্তির বীজ থাকায় আমন ধান আবাদে কৃষকদের ফলন ভালো হবে, এমনটাই আশা করছেন কৃষকেরা। আমন ধান রোপণের পর জমিতে ভালো পরিচর্যা নেয়ায় মাঠের অবস্থা খুবই ভালো। এখন পর্যন্ত যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে স্থানীয় কৃষকরা বাম্পার ফলন হবে বলে আশা করছেন।
রোগ বালায়ের প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে কৃষকদেরকে ধানি জমিতে কঞ্চি ও গাছের ডাল পুঁতে পাখি দিয়ে পোকা মাকড় দমনে তারা উৎসাহিত করছেন। বোরোর চেয়ে আমন আবাদে জমিতে ফলন ভাল ফলাতে কৃষকরা চেষ্টা করছেন।
দেখা গেছে- রাজগঞ্জের দোদাড়িয়া, হানুয়ার, খালিয়া ও মোবারকপুর মাঠে মাঠে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আমন ক্ষেতে সবুজে সমারোহ হয়ে আছে। সবুজে ঘেরা আমনের মাঠে কৃষক ব্যস্ত সময় পার করছেন। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ মৌসুমে আমনের ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
রাজগঞ্জ এলাকার কৃষক মুজিবুর রহমান বলেন- এ মৌসুমে ৪ বিঘা জমিতে আমন ধান রোপণ করা হয়েছে। সময় মতো সার দেওয়াসহ সঠিক ভাবে জমির পরিচর্যা করায় এখন ধান গাছের অবস্থা খুবই ভালো। জমির যে অবস্থা বড় ধরনের কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে বাম্পার ফলনের আশা করছেন তিনি।
অপর কৃষক মুহিবুল ইসলাম বলেন- কৃষি অফিসের পরামর্শে এ মৌসুমে ৩ বিঘা জমিতে আমন ধান আবাদ করেছি। এক বিঘা জমি আবাদ করতে শ্রমিক মজুরি, সারসহ অন্যান্য খরচ হয়েছে প্রায় ৮ হাজার টাকা। বর্তমানে জমি সবুজে ভরে গেছে। কিছুদিনের মধ্যে ধানের শীষ আসবে। নিয়মিত জমির পরিচর্যা করা হচ্ছে।
আশা করি গত বছরের চাইতে এবার ভালো ফসল ঘরে তুলতে পারবো।
এ বিষয়ে ঝাঁপা ইউনিয়ন উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ভগিরথ চন্দ্র বলেন- আমরা সার্বক্ষণিক কৃষকরে পাশে থেকে খোঁজ খবর রাখছি। জমিতে ফলন ভালো করতে সার্বিকভাবে স্থানীয় কৃষকদেরকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে আমন ধানের বাম্পার ফলনের আশা করা যায়।
