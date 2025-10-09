যশোরের শার্শায় যুক্তরাজ্য বিএনপি নেতা মাসুদুল আলমের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি | অক্টোবর ৯, ২০২৫

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রতীক ‘ধানের শীষ’কে বিজয়ী করার লক্ষ্যে যশোরের শার্শায় মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলা বিএনপির প্রধান কার্যালয়ে এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য জিয়া পরিষদের সদস্য ও শার্শা উপজেলা বিএনপির সহ-ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক এবিএম মাসুদুল আলম।

সভা শুরুর আগে উপজেলা বিএনপির ছাত্রবিষয়ক সম্পাদক আরিফুজ্জামান পরাগের নেতৃত্বে বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা ফুলের তোড়া দিয়ে অতিথিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা বলেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট কাটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করতে হলে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। আগামী নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয়ই হবে জনগণের জয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা বিএনপির নেতা হুমায়ুন কবির ঝুনু, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক কবির হোসেন, মনিরুল ইসলাম মনি, আওরঙ্গজেব, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক জনি প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শেষে বিবিসি বাংলায় বিএনপি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকারের ভিডিও প্রদর্শন করা হয়, যা নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করে।

আলোচনা শেষে স্থানীয় নেতাকর্মীরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও দলের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক ভূমিকা রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

