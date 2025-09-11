যশোরের শার্শায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ নিবন্ধনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

শার্শা (যশোর) প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ১১, ২০২৫

সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ নিবন্ধনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে যশোরের শার্শা উপজেলায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ডা. কাজি নাজিব হাসান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক ইকরামুল ইসলাম শাওন।

এছাড়া যশোরের জেলা প্রশাসক মোঃ আজাহারুল ইসলাম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, হজ ইসলামের অন্যতম ফরজ ইবাদত। পবিত্র এ ইবাদত পালনে সরকার সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়ে আসছে। তাই ভ্রমণ নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা আরও জানান, সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গেলে হাজিদের জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা, চিকিৎসা সেবা ও সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়।

সভায় স্থানীয় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মাদরাসা শিক্ষক, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

