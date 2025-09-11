যশোরের শার্শায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ নিবন্ধনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত

যশোরের শার্শায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ নিবন্ধনে উদ্বুদ্ধকরণ সভা অনুষ্ঠিত
সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ নিবন্ধনে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে যশোরের শার্শা উপজেলায় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ সভার আয়োজন করা হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ডা. কাজি নাজিব হাসান।
বিশেষ অতিথি ছিলেন যশোর জেলা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক ইকরামুল ইসলাম শাওন।
এছাড়া যশোরের জেলা প্রশাসক মোঃ আজাহারুল ইসলাম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভায় যুক্ত হয়ে বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, হজ ইসলামের অন্যতম ফরজ ইবাদত। পবিত্র এ ইবাদত পালনে সরকার সর্বোচ্চ সহযোগিতা দিয়ে আসছে। তাই ভ্রমণ নিরাপদ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে সরকারি ব্যবস্থাপনায় নিবন্ধন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা আরও জানান, সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজে গেলে হাজিদের জন্য সব ধরনের নিরাপত্তা, চিকিৎসা সেবা ও সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয়।
সভায় স্থানীয় বিভিন্ন মসজিদের ইমাম, মাদরাসা শিক্ষক, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।
