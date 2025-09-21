যুবদল নেতা শরিফুল আলম মাসুমের নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে নেত্রকোনার মদনে বিক্ষোভ মিছিল
ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের সাবেক আহবায়ক কমিটির সদস্য, তিতুমীর কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও মদন পৌর বিএনপির সম্মানিত সদস্য শরীফুল আলম মাসুমের মুক্তির দাবিতে মদনে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার পৌর সদরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা পাবলিক হল মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয়। এ সময় বক্তব্য রাখেন, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমান উল্লাহ সায়েম, পৌর যুবদলের সভাপতি শফিউল ইসলাম শফিক, সাবেক কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক গোলাম কিবরিয়া, সাবেক সদস্য সচিব সাইমন আকন্দ লিমন, কলেজ শাখার সভাপতি সৈয়দ মিঠু, সাধারণ সম্পাদক আবির মাহমুদ, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ন আহবায়ক সুলতান শাহরিয়ার স্বজন, মদন ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি রোকন আকন্দ প্রমূখ।
উল্লেখ্য, ঢাকা সিএম এম কোর্টে, ২০১২ সালের বিস্ফোরক আইনে বনানী থানায় আওয়ামী লীগের মামলায় ২০২৩ সালের রায়ে ২বছরের সাজাপ্রাপ্ত হয়। এ মামলায় ২১ সেপ্টেম্বর আদালতে আত্মসমর্পণ করলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট তার জামিন না মঞ্জুর করে জেলা হাজতে প্রেরণ করেন।
