‎রংপুরের পীরগঞ্জে পাঁচগাছি ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার

রংপুরের পীরগঞ্জে পাঁচগাছি ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেফতার
রংপুরের পীরগঞ্জ থানা পুলিশ পীরগঞ্জ উপজেলার ১১ নং পাঁচগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবলু মিয়াকে গ্রেফতার করেছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগষ্ট) বিকালে পীরগঞ্জ উপজেলা পরিষদ চত্ত্বর থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার বাবলু মিয়া আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত এবং তিনি পাঁচগাছি ইউনিয়ন আ’লীগের সভাপতি ছিলেন।
পীরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ শফিকুল ইসলাম গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
