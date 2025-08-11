রাঙামাটিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের ডিও লেটার প্রদান
২০২৫ সালে এসএসসি/ভোকেশনাল/দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের ডিও লেটার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।
সোমবার (১১ আগস্ট) সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ডিও লেটার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলাপ্রশাসক মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ (মারুফ)।
জেলা প্রশাসক বলেন, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই ডিও লেটার তোমাদের মেধা, অধ্যাবসায়, পরিশ্রম স্বপ্নের স্বীকৃতি। যা তোমরা ভবিষ্যত জীবনে চলার অনুপ্রেরণা। তোমরা নিজেরা আলোকিত হবে দেশেকেও আলোকিত করবে। জীবনে লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে।
অনুষ্ঠানে রাণী দয়াময়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রণতোষ মল্লিক এর সঞ্চালনায় এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) জোবাইদা আক্তার, রাঙামাটি সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার রিফাত আসমা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) সরিৎ কুমার চাকমা সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক গণ উপস্থিত ছিলেন।
এবছর ২০২৫ সালে রাঙামাটি জেলায় এস এস সি পরীক্ষায় ৭,৭৩৭ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। এর মধ্যে ভোকেশনাল পরীক্ষায় ৮০৭ জন, দাখিল পরীক্ষায় ৫৬৬ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।
জেলায় জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২৭ জন। রাঙামাটি সদর উপজেলায় ১৩০ জন। আজকের অনুষ্ঠানে রাঙামাটি সদর উপজেলার জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ১৩০ জন শিক্ষার্থীকে ডিও লেটার প্রদান করা হয়।
