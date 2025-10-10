রাঙামাটিতে টাইফয়েড টিকাদান বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন

রাঙামাটিতে টাইফয়েড টিকাদান বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন
রাঙামাটিতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন উপলক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে টিকাদান বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন সভা গতকাল বৃহস্পতিবার রাঙামাটি জেলাপ্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।
‘শিশু, কিশোর–কিশোরী ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক প্রচার কার্যক্রম’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ সভার আয়োজন করে জেলা তথ্য অফিস। সভায় রাঙামাটি জেলা তথ্য অফিসের উপপরিচালক রাহুল বণিকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন রাঙামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন জেলা সিভিল সার্জন ডা. নূয়েন খীসা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন রাঙামাটি কার্যালয়ের উপপরিচালক মুহাম্মদ ইকবাল বাহার চৌধুরী। এতে ভার্চুয়ালি স্বাগত বক্তব্য রাখেন গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের পরিচালক অনুসূয়া বড়ুয়া।
সভায় জানানো হয়, আগামী ১২ অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হবে। বৈশ্বিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২১ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৪ লাখ ৭৮ হাজার মানুষ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয় এবং ৮ হাজার জন মৃত্যুবরণ করে।
যার মধ্যে ৬৮ শতাংশই শিশু। সমাজের বিদ্যমান কুসংস্কার, ভুল ধারণা ও গুজব প্রতিরোধে সাংবাদিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন বক্তারা।
