রাঙ্গামাটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা

পিংকি আক্তার, রাঙ্গামাটি | আগস্ট ৩০, ২০২৫

সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার জনগোষ্ঠীই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ’ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর সুজন-এর পরিচিতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল ১০টায় শহরের আশিকা সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কমিটির আয়োজিত মতবিনিময় সভায় মূখ্য আলোচক ছিলেন সুজন এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সুজন এর রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি এডভোকেট দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি জেলা শাখার সুজন এর সাধারণ সম্পাদক জিসান বখতিয়ার, রাঙামাটি জেলা বিএনপির সভাপতি দীপন তালুকদার, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শাকিল, রাঙামাটির জাতীয় নাগরিক পার্টির আহবায়ক বিপিন জ্যোতি চাকমা, রাঙামাটির জাতীয় ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি নির্মল বড়ুয়া সহ জেলার গণমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, আমরা চাই শাসকের নামের শোষণ নয়, যারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করবে তারা অবশ্যই আমাদের সেবক হবে। দেশের সেবক হয়েই কাজ করবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় করণীয় যারা পালন করতে হবে সেগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের শতভাগ একটিভ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

বক্তারা আরো বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোও সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, ন্যায্যতায় ও সাম্যের ভিত্তিতে যেভাবে সরকার/ রাষ্ট্র গঠন বা পরিচালনা করা দরকার সেভাবে তারা করবে। আমরা চাই সুশাসনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এমনটাই প্রত্যাশা।

রাঙামাটি, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

রাঙামাটিতে বাড়ছে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ

পার্বত্যঞ্চলের জেলা রাঙামাটির পাহাড়ি এলাকায় বাড়ছে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। রাঙামাটির সীমান্তবর্তীবিস্তারিত

রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে অবৈধ সেগুন, গোল কাঠ আটক করেছে মারিশ্যা বিজিবি

রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়িতে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সেগুন গোলবিস্তারিত

রাঙামাটি আইকন ঝুলন্ত সেতু ২৭ দিন ধরে ডুবন্ত, দৈনিক রাজস্ব আয় বঞ্চিত

বৃষ্টিপাত আর উজানের ঢলে কাপ্তাই হ্রদের পানি বাড়ায় ২৭ দিনবিস্তারিত

পার্বত্যাঞ্চল রাঙামাটিতে শিক্ষক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে শিক্ষা কার্যক্রম

সংকট ও নানা সমস্যায় জর্জরিত পার্বত্য জেলা রাঙামাটির শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষকবিস্তারিত

রাঙামাটিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে দুদকের অভিযান

রাঙ্গামাটি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজের অনিয়মের অভিযোগে অভিযানবিস্তারিত

বাঘাইছড়িতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপনের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

বাঘাইছড়ি উপজেলায় জরুরি ভিত্তিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনবিস্তারিত

বন্ধ করে দেয়া হলো কাপ্তাই বাঁধের ১৬ জলকপাট

কাপ্তাই হ্রদের পানি বিপৎসীমার নিচে আসায় ৭দিন পর বন্ধ করাবিস্তারিত

পার্বত্য জেলা রাঙামাটির শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের মহতী উদ্যোগ

মানসম্মত শিক্ষা বিষয়ক জেলা পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (১১বিস্তারিত

রাঙামাটিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের ডিও লেটার প্রদান

২০২৫ সালে এসএসসি/ভোকেশনাল/দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের ডিও লেটার প্রদানবিস্তারিত

আদিবাসী স্বীকৃতির দাবির আড়ালে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ পিসিসিপির

আদিবাসী স্বীকৃতির দাবির অন্তরালে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে মানববন্ধন ওবিস্তারিত

পার্বত্য চট্টগ্রামে স্টারলিংক চালু করবে সরকার

আগামী ছয় মাসের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম (সিএইচটি) অঞ্চলে স্টারলিংক চালুরবিস্তারিত

পাহাড়ি ঢল ও ভারী বর্ষণে রাঙ্গামাটির নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

রাঙ্গামাটিতে টানা ভারী বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়িবিস্তারিত

গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে রাঙামাটিতে বিএনপি’র বিজয় র‌্যালি

জুলাই যোদ্ধাদের রক্তের বিনিময়ে আমরা নতুন করে একটি দেশ পেয়েছি।বিস্তারিত

রাঙ্গামাটিতে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস

আজ ৫ আগস্ট। ঐতিহাসিক ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস’। গত বছর এবিস্তারিত

খোলা হচ্ছে কাপ্তাই বাঁধের বাঁধের ১৬ জলকপাট

টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণেবিস্তারিত

কাপ্তাই হ্রদে মাছ আহরণ শুরু, কর্মচাঞ্চলে ফিরেছে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র

কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন নিশ্চিত এবং অবমুক্তবিস্তারিত