রাঙ্গামাটিতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা
সচেতন, সংগঠিত ও সোচ্চার জনগোষ্ঠীই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ’ প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর সুজন-এর পরিচিতি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় করণীয় শীর্ষক মতবিনিময় সভা শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল ১০টায় শহরের আশিকা সম্মেলন কক্ষ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা কমিটির আয়োজিত মতবিনিময় সভায় মূখ্য আলোচক ছিলেন সুজন এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার সরকার।
মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সুজন এর রাঙামাটি জেলা শাখার সভাপতি এডভোকেট দীননাথ তঞ্চঙ্গ্যা। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন রাঙামাটি জেলা শাখার সুজন এর সাধারণ সম্পাদক জিসান বখতিয়ার, রাঙামাটি জেলা বিএনপির সভাপতি দীপন তালুকদার, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শাকিল, রাঙামাটির জাতীয় নাগরিক পার্টির আহবায়ক বিপিন জ্যোতি চাকমা, রাঙামাটির জাতীয় ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি নির্মল বড়ুয়া সহ জেলার গণমান্য ব্যাক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা বলেন, আমরা চাই শাসকের নামের শোষণ নয়, যারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করবে তারা অবশ্যই আমাদের সেবক হবে। দেশের সেবক হয়েই কাজ করবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে বড় করণীয় যারা পালন করতে হবে সেগুলো হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের শতভাগ একটিভ নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।
বক্তারা আরো বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোও সুশাসন প্রতিষ্ঠায়, ন্যায্যতায় ও সাম্যের ভিত্তিতে যেভাবে সরকার/ রাষ্ট্র গঠন বা পরিচালনা করা দরকার সেভাবে তারা করবে। আমরা চাই সুশাসনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে এমনটাই প্রত্যাশা।
