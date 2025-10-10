রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে গ্যাসের বেলুন বিস্ফোরণে ৭ জন গুরুতর দগ্ধ

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে গ্যাসের বেলুন বিস্ফোরণে ৭ জন গুরুতর দগ্ধ
রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে বেলুনের গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়ে সাতজন গুরুত্বর আহত হয়েছেন। শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দিগ্রাম এলাকায় সাফিনা পার্কের সামনে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের দুপুরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পার্কের সামনে বেলুন বিক্রেতা সিলিন্ডারে থাকা হিলিয়াম গ্যাস বেলুনে ভরছিলেন। তখন সিলিন্ডারটি বিস্ফোরিত হলে বেলুন বিক্রেতাসহ পাঁচজন দগ্ধ হন।
দগ্ধরা হলেন-গোদাগাড়ী উপজেলার সহাপানিয়া গ্রামের জলাশ্বরী (৩৫), মাটিকাটা গ্রামের রাজিকুল (৬৫), নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার হাজরাপুকুর গ্রামের একরামুল (৫৪), একই উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামের রনি (২৫) এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ এলাকার হামিম (২০)। তাঁদের সবাইকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।
এ ছাড়া তানোর উপজেলার বৈদ্যপুর গ্রামের সখিনা (৩৫) ও গোদাগাড়ী পৌরসভার ফাজিলুপুর গ্রামের রায়হান প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন বলে জানিয়েছেন গোদাগাড়ী ৩১ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের কর্তব্যরত সিনিয়র নার্স আব্দুস সালাম।
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল (রামেক) হাসপাতালের মুখপাত্র ও জরুরি বিভাগের ইনচার্জ ডা. শংকর কে রায় জানান, আহত সবাইকে বার্ন ইউনিটের ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যেকের শরীরের বিভিন্ন অংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের চিকিৎসা চলছে। তবে তাদের শারীরীক অবস্থা সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না।
