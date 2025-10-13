রাতের মধ্যে দাবি না মানলে মঙ্গলবার ‘মার্চ টু সচিবালয়

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | অক্টোবর ১৩, ২০২৫

বাড়িভাড়া বৃদ্ধিসহ তিন দাবিতে আন্দোলনরত এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন।

সোমবার (১৩ অক্টোবর) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে তারা নতুন কর্মসূচি ঘোষণা দেন।

শিক্ষকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, সোমবার রাতের মধ্যে দাবি মানা না হলে মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) দুপুরে মার্চ টু সচিবালয় কর্মসূচি পালন করা হবে।

এছাড়া শহীদ মিনারে অবস্থানসহ কর্মবিরতিও চলবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষকরা।

২০ শতাংশ হারে বাড়ি ভাড়া ভাতা বৃদ্ধি, চিকিৎসা ভাতা বাবদ ১ হাজার ৫০০ টাকা এবং শিক্ষকদের আন্দোলনে পুলিশের বল প্রয়োগের প্রতিবাদ জানিয়ে তারা বলেন, দাবি মেনে না নিলে মার্চ সচিবালয় কিংবা মার্চ টু যমুনার মতো কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।

সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সিলেটের বিশ্বনাথে টাইফয়েড ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় সিলেটের বিশ্বনাথে টাইফয়েড ভ্যাকসিন ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করাবিস্তারিত

শেরপুর-ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা

পরিবহন শ্রমিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে শেরপুর থেকে ময়মনসিংহ ও ঢাকাগামী সববিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে বিয়ের গেটে পাত্রীর মরদেহ

বাড়িতে চলছিলো গায়ে হলুদের আলোকসজ্জা ও বিয়ের আয়োজন। এরই মধ্যেইবিস্তারিত

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে আনুষ্ঠানিক ভাবে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করা হয়েছে।বিস্তারিত

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে “শার্শা উপজেলা সাংবাদিক ঐক্য পরিষদ” এর পক্ষ থেকে গাছের চারা বিতরণ

সাংবাদিকদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ের কল্যাণে কাজ করার লক্ষ্যে গঠিতবিস্তারিত

নওগাঁর রাণীনগরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু

সারা দেশের সঙ্গে নওগাঁর রাণীনগরেও শুরু হয়েছে বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকাদানবিস্তারিত

বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকে মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রাম থেকে গৌরীপুর-ময়মনসিংহ হয়ে জামালপুরগামী বিজয় এক্সপ্রেস আন্তঃনগর ট্রেন থেকেবিস্তারিত

ময়মনসিংহে সাংবাদিক কামালের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

ময়মনসিংহে সাংবাদিক কামাল হোসেনের বিরুদ্ধে দায়ের করা মিথ্যা ও হয়রানিবিস্তারিত

বগুড়ার শিবগঞ্জে টাইফয়েড টিকা ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

সারা দেশের ন্যায় বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনেরবিস্তারিত

মঠবাড়িয়ার সাপলেজায় জেলেদের মাঝে চাল বিতরণ

৪ অক্টোবর থেকে ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত ২২ দিন নিষেধাজ্ঞা চলাকালীনবিস্তারিত

সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন উদ্বোধন

“টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে, টিকা নেবো দল বেঁধে।” এই স্লোগানে সিরাজগঞ্জেরবিস্তারিত

নওগাঁর মান্দায় এএসআই রবিউলের অপসারণ দাবি: নেপথ্যে ‘স্বার্থের সংঘাত’

নওগাঁর মান্দায় কালিকাপুর ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফুল ইসলাম বাবুর করা অভিযোগেরবিস্তারিত

কুড়িগ্রামে টিসিভি টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু

সারাদেশের ন্যায় কুড়িগ্রামেও প্রথমবারের মতো বিনামূল্যে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরুবিস্তারিত

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে তিন দিনব্যাপী ঠাকুর নরোত্তম দাসের তিরোভাব তিথি মহোৎসব শেষ

রাজশাহীর গোদাগাড়ীতে তিন দিনব্যাপী ঠাকুর নরোত্তম দাসের তিরোভাব তিথি মহোৎসববিস্তারিত

কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর চুরির ঘটনায় চোরকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

কোর্টের সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত রায় চৌধুরীর বাসা থেকে ২৬বিস্তারিত

১৮৫ পোশাক কারখানা বন্ধ, হাজারও শ্রমিক বেকার

এক বছরে বন্ধ হয়েছে ১৮৫টি তৈরি পোশাক কারখানা, ফলে বেকারবিস্তারিত