রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা জনগণের কাছে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সুনামগঞ্জে বিশাল জনসভা

রাজু ভুঁইয়া, সুনামগঞ্জ | আগস্ট ১৪, ২০২৫

সুনামগঞ্জের মধ্যনগর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে দলীয় নেতাকর্মীরা জনসভায় এসে মিলিত হয়, রাষ্ট্রকাঠামো মেরামত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জনসভা অনুষ্টিত হয়। বৃহস্পতিবার (১৪ আগষ্ট) বিকেলে উপজেলার শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে মধ্যনগর বিএনপির উদ্যোগে উক্ত জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জননেতা তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষে দলীয় প্রচারপত্র ও লিফলেট বিতরন করেন জননেতা আব্দুল মোতালেব খাঁন।

জনসভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির আহবায়ক আবে হায়াত।

উপজেলা আহবায়ক কমিটির ১ম যুগ্ন আহবায়ক আব্দুল কাইয়ুম মজনু ও সদস্য কামাল হোসেন এর যৌথ সঞ্চালনায়।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সুনামগঞ্জ-১ আসনের বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী ধর্মপাশা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান, ধর্মপাশা উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি, সুনামগঞ্জ জেলা বিএনপির বর্তমান আহবায়ক কমিটির অন্যতম সদস্য, বারবার কারা নির্যাতিত জননেতা আব্দুল মোতালেব খাঁন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, ধর্মপাশা উপজেলা বিএনপির আহবায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী, মধ্যনগর উপজেলার আহবায়ক কমিটির যুগ্ন আহবায়ক আবুল বাশার, যুগ্ন আহবায়ক মো: মোশাহিদ তালুকদার, সাবেক জেলা বিএনপির যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক মামুন ওর রশীদ শান্তু, সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আফজাল হোসেন স্বপন।

উপজেলা বিএনপির সদস্য মাহবুবুর আলম হাদিস, সাবেক ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ফারুক আহমেদ, জেলা পরিষদের সদস্য চন্দ খাঁন, সাবেক যুবদল নেতা আরফাত রহমান খান তানভীর,ছাত্রদলের আহবায়ক মিজানুর রহমান মিনু, চামারদানী ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ন আহবায়ক আনোয়ার হোসেন সহ উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল মোতালেব খাঁন বলেন, সন্ত্রাস চাঁদবাজ, লুটতরাজের হাতে থেকে এদেশকে রক্ষা করতে হবে। আসুন সবাই মিলে তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করি।

রাজনীতি, সুনামগঞ্জ, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

অপুর ভিডিও বক্তব্য জোর করে নিয়েছেন ইশরাক, দাবি স্ত্রীর

গুলশানে সাবেক এমপি শাম্মী আহমেদের বাসায় গিয়ে চাঁদাবাজির মামলায় গ্রেফতারবিস্তারিত

হযরত ওমরের পর সৎ রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন জিয়াউর রহমান: বুলু

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, মুসলিম বিশ্বে হযরতবিস্তারিত

রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট

‘জয় বাংলা ব্রিগেড’-এর জুম মিটিংয়ে অংশ নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাতবিস্তারিত

টাকা ছাপিয়ে অর্থনীতি চালানো সম্ভব নয়: আমীর খসরু

ঋণ বা টাকা ছাপিয়ে অর্থনীতি চালানো সম্ভব নয় বলে মন্তব্যবিস্তারিত

ধর্মভিত্তিক একটি দল বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে: রিজভী

ধর্মভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে বিএনপির বিরুদ্ধেবিস্তারিত

সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে তা হবে জনগণের সঙ্গে প্রতারণা: গোলাম পরওয়ার

জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, বিদ্যমান ব্যবস্থায়বিস্তারিত

খালেদা জিয়ার জন্মদিন পালনে বিএনপির দোয়া মাহফিলের কর্মসূচি, কেক কাটতে নিষেধ

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিনবিস্তারিত

আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে ফেরাতে চাইলে আবারও ‘অভ্যুত্থান’

কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়া আওয়ামী লীগের আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষেবিস্তারিত

যারা বলেন নির্বাচন হতে দেবে না, স্বৈরাচারের পদধ্বনি শুনতে পাই : ডা. এ জেড এম জাহিদ

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদবিস্তারিত

ভোট দিলে ধানের শীষে, দেশ গড়বো মিলেমিশে: তারেক রহমান

জনগণের জীবনমান উন্নয়নের রাজনীতিই বিএনপির আগামী দিনের নীতি হবে- এমনবিস্তারিত

জাতীয় ঐক্য ধরে না রাখা গেলে আরেকটি ১/১১ আসবে: নাহিদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘নির্বাচন চাই।বিস্তারিত

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের আগে কোনো দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না : নাহিদ ইসলাম

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, জুলাইবিস্তারিত

ধর্মের নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে একটি গোষ্ঠী: রিজভী

ধর্মের নামে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে একটি গোষ্ঠী আগামী নির্বাচনকে বিতর্কিত করারবিস্তারিত

ইসলামী আন্দোলনের কার্যালয়ে মার্কিন প্রতিনিধিদলের বৈঠক

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পুরানা পল্টনস্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে বৈঠক করেছেবিস্তারিত

রাজাকারদের ফাঁসি দিয়েছি, এবার তোদেরও ছাড়বো না

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া আন্দোলনকারীদের ফাঁসি দিতে চেয়েছিলেন ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীবিস্তারিত

ইংল্যান্ডে ছাত্ররাজনীতির জন্য মাঠে নামল, কতগুলোকে মেরে ফেলায় দিল না?

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা বলেছিলেন,বিস্তারিত