লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে ডোবায় ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ডোবার পানিতে ডুবে মুবিন আলম (২) নামে এক শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে।
শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার শিয়ালখোওয়া নিথক এলাকায় এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুবিন আলম উপজেলার শিয়াল খাওয়া এলাকার আলমগীর হোসেনের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে খেলছিল ছোট্ট মুবিন। খেলার একপর্যায়ে সে নিখোঁজ হয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা পাশের একটি ডোবায় তার মরদেহ ভেসে থাকতে দেখেন। পরে দ্রুত তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়, কিন্তু ততক্ষণে শিশুটি মারা গেছে।
কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এই ঘটনায় পরিবারে শোকের মাতম বিরাজ করছে।
