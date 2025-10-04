লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে ডোবায় ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

মো: নূরল হক | অক্টোবর ৪, ২০২৫

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ডোবার পানিতে ডুবে মুবিন আলম (২) নামে এক শিশুর করুণ মৃত্যু হয়েছে।

শনিবার (৪ অক্টোবর) দুপুরে উপজেলার শিয়ালখোওয়া নিথক এলাকায় এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত মুবিন আলম উপজেলার শিয়াল খাওয়া এলাকার আলমগীর হোসেনের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের দিকে বাড়ির পাশে খেলছিল ছোট্ট মুবিন। খেলার একপর্যায়ে সে নিখোঁজ হয়ে পড়ে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিবারের লোকজন ও স্থানীয়রা পাশের একটি ডোবায় তার মরদেহ ভেসে থাকতে দেখেন। পরে দ্রুত তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়, কিন্তু ততক্ষণে শিশুটি মারা গেছে।

কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। এই ঘটনায় পরিবারে শোকের মাতম বিরাজ করছে।

লালমনিরহাট, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

ধর্ম ব্যবহার করে রাজনীতি জনবান্ধব নয়: বিএনপি নেতা আসাদুল হাবিব দুলু

বিএনপি’র রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপমন্ত্রী অধ্যক্ষ আসাদুলবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় দুর্গোৎসবে ব্যারিস্টার হাসান রাজীবের উপহার সামগ্রী বিতরণ

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান সনাতনবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় স্বপ্নসারথি গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান

“পার করেছি আঠারো, পেরিয়ে যাব পাহাড়ও” এই শ্লোগানকে সামনে রেখেবিস্তারিত

লালমনিরহাটে মাধ্যমিক পর্যায়ে শহিদুল ইসলাম গুণী শিক্ষক নির্বাচিত

লালমনিরহাটে মাধ্যমিক পর্যায়ে গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন পারুলিয়া তফশিলি উচ্চবিস্তারিত

লালমনিরহাটে নূর ই আলম সিদ্দিকী গুণী শিক্ষক নির্বাচিত

লালমনিরহাটে নূর ই আলম সিদ্দিকী জেলা পর্যায়ে গুণী শিক্ষক নির্বাচিতবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় মানবকল্যাণ পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা নর্থল্যান্ড রেসিন্ডিশিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বাড়াইপাড়া ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বাস চাপায় শিক্ষার্থীর মৃ*ত্যু, নিরাপদ সড়কের দাবিতে মানববন্ধন

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বাসচাপায় সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইসমানের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদেবিস্তারিত

লালমনিরহাটে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সারা দেশের মতো লালমনিরহাটেও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় আখ চাষে আব্দুল মান্নানের ভাগ্যবদল

লালমনিরহাটে আখ চাষে দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের। বাজারে চাহিদাবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় শরীর চর্চা শিক্ষক আমিনুর রহমানকে কারণ দর্শানো নোটিশ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা জমসেদ আলী কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সহকারী শিক্ষক (শরীরবিস্তারিত

লালমনিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ১

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় উপজেলার সানিয়াজান এলাকায় আজ রোববার (২৪ আগষ্ট) বিকালেবিস্তারিত

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে নদীতে গোসলে নেমে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলায় সানিয়াজান নদীতে গোসল করতে নেমে জয় রায়বিস্তারিত

টইটম্বুর তিস্তা, লালমনিরহাটে ২০ হাজার পরিবার পানিবন্দি

টানা অবিরাম বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলেবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় সাবেক শিবির সভাপতির বিরুদ্ধে বাড়ি হামলা-অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার পশ্চিম বেজগ্রাম এলাকার বালাবাড়ির ডাঙ্গায় শরীফ ইসলামেরবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বেড়ে বিপদসীমার ৬ সেন্টিমিটার উপরে

উজানের ঢল ও ভারী বৃষ্টিপাতে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় অবস্থিত দেশেরবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ভোক্তা অধিকার আইন লঙ্ঘন: ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৫১ ধারাবিস্তারিত