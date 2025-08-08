লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় আনছার- ভিডিপি সদস্য জনকল্যাণমুখী কাজে ভূমিকা রাখছেন

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় আনছার- ভিডিপি সদস্য জনকল্যাণমুখী কাজে ভূমিকা রাখছেন
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার গোতামারী ইউনিয়নের আনছার- ভিডিপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম ব্যক্তিগত উদ্যোগে নানাবিধ জনকল্যানমুখী কাজে ভূমিকা রাখছেেন। গত কয়েকদিন আগে নয়া ভিডিপি মৌলিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত- ৬৪ জন সদস্যদের মাঝে নিজ উদ্যোগে কাঁঠাল গাছের চারা বিতরণ করেন।
সততা ভোগ্য পণ্য সমবায় সমিতিতে অতিরিক্ত সময় কাজ করে ১০ হাজার সম্মানী পান তিনি। বাড়ীতে জমিজমাও রয়েছে।আনোয়ারুল ইসলাম সংসার চালিয়ে ওই সম্মানীর টাকা বাচিয়ে জনকল্যাণকর কাজে ব্যয় করেন। তিনি উপজেলার গোতামারী ইউনিয়নের আমঝোল গ্রামের আফজাল হোসেনের ছেলে।তাঁর সংসারে স্ত্রী ও এক সন্তান রয়েছে।
গরীব অসহায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার খরচ যোগানো, গাছ লাগানো, শিশুদের মান্নোয়ন, শিশুশ্রম বন্ধ, শিশু বিবাহ রোধ, শিশু বিকাশ, শিশু নেতৃত্ব সৃষ্টি, মৎস্য চাষ,অসহায় ও সমাজে পিছিয়ে পড়া মানুষজনের নানাধরণের সেবা থেকে শুরু করে নানাবিধ জনকল্যাণকর কাজে ভূমিকা রাখছেন।
গোতামারী একটি সীমান্তবর্তী এলাকা। এ এলাকা মাদক পাচারের একটি নিরাপদ রুট। সে গ্রামে গ্রামে গিয়ে মাদকের কুফল সম্পর্কে মানুষজনকে সচেতন করতেও ভূমিকা রাখছেন। অত্র ইউনিয়নের দইখাওয়া গ্রামের ওসমান গনির পুত্র আব্দুল মান্নান বলেন, এসএসসি পাশ করে অর্থের অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে ঢাকার একটি কারখানায় কাজ করতে শুরু করি।
কিন্তু গোতামারী ইউনিয়ন ভিডিপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম এ ধরনের তথ্য পেয়ে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি আমাকে বলেন, তোমাকে লেখাপড়া করতে হবে। কারণ তোমার ভবিষ্যৎ আছে। এছাড়াও শিশুদের ঝুঁকিপূর্ন পেশায় থাকা ঠিক নয়।
ওনার পরামর্শে এবং আর্থিক সহযোগিতায় হারানো শিক্ষাসনদ শিক্ষাবোর্ড থেকে উত্তোলন করে দইখাওয়া টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজে ভত্তি হই। এভাবে বন্ধ হলো একটি শিশুশ্রম। আর খুলে গেলো ওই শিশুর ভবিষ্যৎ। এছাড়াও শিশুদল গঠন করে নাঠক ও সমাজসেবামূলক কার্যক্রমেও ভূমিকা রাখছেন আনছার- ভিডিপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম।
আনছার ও ভিডিপি সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম বলেন, ছাত্র জীবনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের রূপান্তর থেকে এসব জনকল্যাণকর কাজ করার কৌশল জেনেছেন। সেসময় ওই সংস্থা তাকে এসব ভালো কাজ করতে সহযোগিতাও করেছেন।
এখন ওই সংস্থাটির কার্যক্রম এ এলাকায় না থাকলেও তাদের শেখানো পথে হাঁটছেন আনোয়ারুল ইসলাম। তিনি আরো জানান, ইচ্ছে মানুষের বড় শক্তি। এ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অনেক ভালো কাজ করা সম্ভব।
গোতামারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মনোয়ারুল ইসলাম মনা বলেন, আনোয়ারুল ইসলাম নিজ উদ্যোগে এলাকায় অনেক জনহিতকর কাজ করেন। তাকে দেখে অনেক যুবক আরো বেশি জনকল্যাণকর কাজ করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন