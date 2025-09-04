লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বাস চাপায় শিক্ষার্থীর মৃ*ত্যু, নিরাপদ সড়কের দাবিতে মানববন্ধন

মো: নূরল হক, লালমনিরহাট | সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বাসচাপায় সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইসমানের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে এবং নিরাপদ সড়কের দাবিতে বুড়িমারী মহাসড়কে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও এলাকাবাসী।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকালে নর্থল্যান্ড পরিবারের উদ্যোগে বুড়িমারী মহাসড়কে দাবিনামা তুলে ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা মানববন্ধনে অংশ নেন। একইদিন সকাল ১০টায় সহর উদ্দিন সরকার সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মেডিকেল মোড় গোল চত্বর থেকে আয়োজিত শিক্ষার্থীদের মানববন্ধনে হাতীবান্ধার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন কলেজ অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় সূত্র জানায়, বুধবার সন্ধ্যায় উপজেলার দিঘীরহাট এলাকায় স্কুল শেষে খেলাধুলা করে বাড়ি ফেরার পথে সাইকেল চালাচ্ছিল ইসমান। এসময় দ্রুতগামী একটি বাস চাপা দিলে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। হঠাৎ এ মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় নেমে আসে শোকের ছায়া। ক্ষোভে ফেটে পড়ে সহপাঠী ও স্থানীয়রা। তারা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে দুর্ঘটনার প্রতিবাদ জানায়।

এরই ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার সকালে হাজারো শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ স্থানীয় সাধারণ মানুষ বুড়িমারী মহাসড়কে মানববন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নেন। আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, বুড়িমারী মহাসড়কে প্রতিনিয়ত বড় বড় দুর্ঘটনা ঘটছে। সাধারণ মানুষ বেপরোয়া যানের কাছে জীবন দিচ্ছে। প্রশাসনের নজরদারির অভাব ও বেহাল সড়কের কারণে দুর্ঘটনা দিন দিন বাড়ছে। আমাদের শিশুদের আর মৃত্যু নয়, নিরাপদ সড়ক আমাদের অধিকার। ইসমানের মৃত্যু যেন শেষ মৃত্যু হয়। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে উপজেলা পরিষদ চত্বর প্রদক্ষিণ করে।

এসময় নিহত শিক্ষার্থীর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান, মহাসড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ, দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থানে স্পিড ব্রেকার ও জেব্রা ক্রসিং স্থাপনসহ নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতের লক্ষ্যে সাত দফা দাবি উপস্থাপন করা হয়।

হাতীবান্ধা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী গ্রন্থিকা বলেন, আমরা আর কোনো ভাইয়ের মৃত্যু দেখতে চাই না; অবিলম্বে বুড়িমারী মহাসড়ক ফোর লেন ও নিরাপদ সড়ক চাই।

হাতীবান্ধা এস.এস. সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা গুলনাহার বেগম বলেন, আমরা আর সন্তান হারাতে চাই না; অবিলম্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লালমনিরহাট–বুড়িমারী মহাসড়ক ফোর লেন বাস্তবায়ন ও নিরাপদ সড়কের দাবি জানাচ্ছি।

নর্থল্যান্ড স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাজমুল কায়েস হিরু বলেন, এভাবে আর কত শিক্ষার্থীর প্রাণ যাবে, আমাদের বুকে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আমরা মেনে নিতে পারছি না, শিক্ষার্থীরাও মেনে নিতে পারছে না। আমরা চাই ইসমামের হত্যার দ্রুত বিচার এবং নিরাপদ সড়ক।

পরে হাতীবান্ধা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়নের আশ্বাস দেন।
এ ঘটনায় এলাকায় এখনো শোক বিরাজ করছে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্থানীয়দের একটাই দাবি—অবিলম্বে নিরাপদ সড়ক বাস্তবায়ন।

