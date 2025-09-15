লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় মানবকল্যাণ পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মো. নূরল হক, লালমনিরহাট | সেপ্টেম্বর ১৫, ২০২৫

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা নর্থল্যান্ড রেসিন্ডিশিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বাড়াইপাড়া ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মানবকল্যাণ পরিষদ উক্ত কর্মসূচির আয়োজন করেন। আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে বিতরণ কর্মসূচি উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন ইউএনও শামীম মিঞা, দইখাওয়া আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ মোফাজ্জল হোসেন, নর্থল্যান্ড রেসিন্ডিশিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ নাজমুল কায়েশ হিরু, মাদ্রাসা শিক্ষক আলম বাদশা প্রমুখ।

উক্ত বিতরণ অনুষ্ঠানে ৫ শতাধিক ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ বিতরণ করা হয়।

