লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় দুর্গোৎসবে ব্যারিস্টার হাসান রাজীবের উপহার সামগ্রী বিতরণ

মো. নূরল হক, লালমনিরহাট | সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৫

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপুজা উপলক্ষে উপহার হিসেবে ৫০ কেজি করে চাল ও ১০ কেজি করে ডাল বিতরণ করেন।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে হাতীবান্ধা কেন্দ্রীয় মন্দিরে ৭২টি পূজা মন্ডবে এ উপহার সামগ্রী দেয়া হয়। প্রত্যেক মন্দিরের সভাপতি ও সম্পাদক এ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন। বিতরণকালে ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান বলেন, রংধনুর যেমন ৭টি রং রয়েছে।যা প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ধন করে।

তেমনি আমরা সকলে বাংলাদেশী।, সকল মত, সকল ধর্মের লোকজন মিলেমিশে দেশের কল্যাণে কাজ করবো।এটাই হলো আমাদের সৌন্দর্য।সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা হোক আনন্দের। আমরা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে একসঙ্গে কাজ করবো।

হাতীবান্ধা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক গজেন্দ্র নাথ রায়ের সভাপতিত্বেএ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির আহবায়ক মোশারফ হোসেন, সদস্য সচিব আফজাল হোসেন, হাতীবান্ধা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অশ্বিনী কুমার বসুনিয়া, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক গজেন্দ্র নাথ রায় ও হাতীবান্ধা কেন্দ্রীয় মন্দিরের সভাপতি দুলাল অধিকার, শাওন রায় ও পরিমল চন্দ্র প্রমুখ।

লালমনিরহাট, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় স্বপ্নসারথি গ্রাজুয়েশন অনুষ্ঠান

“পার করেছি আঠারো, পেরিয়ে যাব পাহাড়ও” এই শ্লোগানকে সামনে রেখেবিস্তারিত

লালমনিরহাটে মাধ্যমিক পর্যায়ে শহিদুল ইসলাম গুণী শিক্ষক নির্বাচিত

লালমনিরহাটে মাধ্যমিক পর্যায়ে গুণী শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছেন পারুলিয়া তফশিলি উচ্চবিস্তারিত

লালমনিরহাটে নূর ই আলম সিদ্দিকী গুণী শিক্ষক নির্বাচিত

লালমনিরহাটে নূর ই আলম সিদ্দিকী জেলা পর্যায়ে গুণী শিক্ষক নির্বাচিতবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় মানবকল্যাণ পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা নর্থল্যান্ড রেসিন্ডিশিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের বাড়াইপাড়া ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বাস চাপায় শিক্ষার্থীর মৃ*ত্যু, নিরাপদ সড়কের দাবিতে মানববন্ধন

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বাসচাপায় সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইসমানের মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদেবিস্তারিত

লালমনিরহাটে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সারা দেশের মতো লালমনিরহাটেও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদীবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় আখ চাষে আব্দুল মান্নানের ভাগ্যবদল

লালমনিরহাটে আখ চাষে দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের। বাজারে চাহিদাবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় শরীর চর্চা শিক্ষক আমিনুর রহমানকে কারণ দর্শানো নোটিশ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা জমসেদ আলী কৃষি প্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের সহকারী শিক্ষক (শরীরবিস্তারিত

লালমনিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ১

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় উপজেলার সানিয়াজান এলাকায় আজ রোববার (২৪ আগষ্ট) বিকালেবিস্তারিত

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে নদীতে গোসলে নেমে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

লালমনিরহাটের পাটগ্রাম উপজেলায় সানিয়াজান নদীতে গোসল করতে নেমে জয় রায়বিস্তারিত

টইটম্বুর তিস্তা, লালমনিরহাটে ২০ হাজার পরিবার পানিবন্দি

টানা অবিরাম বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলেবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় সাবেক শিবির সভাপতির বিরুদ্ধে বাড়ি হামলা-অগ্নিসংযোগের অভিযোগ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলার পশ্চিম বেজগ্রাম এলাকার বালাবাড়ির ডাঙ্গায় শরীফ ইসলামেরবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ডালিয়া পয়েন্টে তিস্তার পানি বেড়ে বিপদসীমার ৬ সেন্টিমিটার উপরে

উজানের ঢল ও ভারী বৃষ্টিপাতে লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলায় অবস্থিত দেশেরবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ভোক্তা অধিকার আইন লঙ্ঘন: ভ্রাম্যমাণ আদালতে জরিমানা

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯ এর ৫১ ধারাবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় শতাধিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিজিবি

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় তিস্তা ব্যাটালিয়ন(৬১) বিজিবির উদ্যোগে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্হ শতাধিক পরিবারেরবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় সাংবাদিক হত্যা ও সুরক্ষার দাবীতে মানববন্ধন

গাজীপুরের সাংবাদিক তুহিনের খুনিদের ফাঁসি ও সাংবাদিক সরক্ষা আইনের দাবিতেবিস্তারিত