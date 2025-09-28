লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় দুর্গোৎসবে ব্যারিস্টার হাসান রাজীবের উপহার সামগ্রী বিতরণ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় দুর্গোৎসবে ব্যারিস্টার হাসান রাজীবের উপহার সামগ্রী বিতরণ
বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দূর্গাপুজা উপলক্ষে উপহার হিসেবে ৫০ কেজি করে চাল ও ১০ কেজি করে ডাল বিতরণ করেন।
রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে হাতীবান্ধা কেন্দ্রীয় মন্দিরে ৭২টি পূজা মন্ডবে এ উপহার সামগ্রী দেয়া হয়। প্রত্যেক মন্দিরের সভাপতি ও সম্পাদক এ উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেন। বিতরণকালে ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান বলেন, রংধনুর যেমন ৭টি রং রয়েছে।যা প্রকৃতির সৌন্দর্য বর্ধন করে।
তেমনি আমরা সকলে বাংলাদেশী।, সকল মত, সকল ধর্মের লোকজন মিলেমিশে দেশের কল্যাণে কাজ করবো।এটাই হলো আমাদের সৌন্দর্য।সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজা হোক আনন্দের। আমরা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে একসঙ্গে কাজ করবো।
হাতীবান্ধা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক গজেন্দ্র নাথ রায়ের সভাপতিত্বেএ উপলক্ষে এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির আহবায়ক মোশারফ হোসেন, সদস্য সচিব আফজাল হোসেন, হাতীবান্ধা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি অশ্বিনী কুমার বসুনিয়া, উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক গজেন্দ্র নাথ রায় ও হাতীবান্ধা কেন্দ্রীয় মন্দিরের সভাপতি দুলাল অধিকার, শাওন রায় ও পরিমল চন্দ্র প্রমুখ।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন