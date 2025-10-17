লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় যুবদলের স্বেচ্ছাশ্রমে সড়ক সংস্কার

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় যুবদলের স্বেচ্ছাশ্রমে সড়ক সংস্কার
লালমনিরহাট জেলা যুবদলের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে হাতীবান্ধা উপজেলা যুবদলের নেতাকর্মীরা স্বেচ্ছাশ্রমে গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলো সংস্কার করেছেন, যা স্থানীয়দের দৈনন্দিন চলাচল সহজ করেছে। এই কার্যক্রমের আওতায় উপজেলা যুবদল উপজেলার ১২ টি ইউনিয়নের সড়কের কর্যক্রম অংশ নিয়েছে।
শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সকালে উপজেলার আমঝোল থেকে দইখাওয়া পর্যন্ত প্রায় সাড়ে দুই কিলোমিটার দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা সংস্কার করেন যুবদলের নেতাকর্মীরা।
দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় কাঁচারাস্তাটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছিল। বর্ষার সময়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হওয়ায় স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ প্রতিদিন প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ দুর্ভোগের মুখোমুখি হচ্ছিল। ইতোমধ্যে এ কার্যক্রম উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়েছে।
স্থানীয় বাসিন্দা মাসুদ রানা বলেন, সড়কের অনেক জায়গায় বড় বড় গর্ত ছিল। এতে রিকশা, ভ্যান ও মোটরসাইকেল চলাচলে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটত। যুবদলের ছেলেরা নিজ উদ্যোগে রাস্তা মেরামত করায় আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ।”
বক্তব্যে হাতীবান্ধা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রেজাউল করিম জানিয়েছেন, “ আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৩১ দফা নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের লক্ষ্যে যে মানবিক কাজগুলো রয়েছে, আমরা তা বাস্তবায়ন করছি। জেলার নেতৃত্বে হাতীবান্ধা থানার ১২টি ইউনিয়নের রাস্তার মেরামত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে চারটি ইউনিয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এবং পর্যায়ক্রমে বাকি ইউনিয়নের কাজ চলমান থাকবে।”
এ-সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রেজাউল করিম, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক খোরশেদ আলম খোকন, সদস্য ওয়াদুল খন্দকার ও শাহিনুল আলম, গোতামারী ইউনিয়ন যুবদলের নেতা আমীর হোসেন ও জীবন মিয়া হাসেমসহ আরও অনেকে।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন