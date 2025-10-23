লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় কৃত্রিম সার সংকট নিরোসন ও ন্যায্য মূল্যের দাবীতে মানববন্ধন

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় কৃত্রিম সার সংকট নিরোসন ও ন্যায্য মূল্যের দাবীতে মানববন্ধন
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলা কৃষকদলের উদ্যোগে সারের কৃত্রিম সংকট নিরোসন ও ভালো ভুট্টার বীজ সরবরাহের দাবীতে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় মেডিকেল মোড়ে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মানববন্ধনে ৫ শতাধিক কৃষক অংশ নেয়।
উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক রফিকুল ইসলাম, কৃষকদলের আহবায়ক আমিনুর রহমান, সদস্য সচিব মতিউর রহমান মতি, উপজেলা মৎস্য দলের আহবায়ক ওবায়দুল, গোতামারী ইউনিয়ন কৃষকদলের আহবায়ক রুহুল আমিন ছোটন প্রমুখ।
এতে বক্তাগন বলেন, স্থানীয় ডিলারগণ কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় কৃত্রিম সার সংকট সৃষ্টি করে কৃষকদের ভোগান্তিতে ফেলছে। ওইসব সার ডিলারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সার সংকট নিরোসন করতে হবে। এছাড়া মানসম্পদ ভুট্টা বীজ সরবরাহের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার দাবীও আন্দোলনকারীদের।
এই রকম সংবাদ আরো পেতে হলে এই লেখার উপরে ক্লিক করে আমাদের ফেসবুক ফ্যান পেইজে লাইক দিয়ে সংযুক্ত থাকুন। সংবাদটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে হলে এই পেইজের নীচে মন্তব্য করার জন্য ঘর পাবেন