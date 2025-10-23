লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় কৃত্রিম সার সংকট নিরোসন ও ন্যায্য মূল্যের দাবীতে মানববন্ধন

মো: নূরল হক | অক্টোবর ২৩, ২০২৫

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা উপজেলা কৃষকদলের উদ্যোগে সারের কৃত্রিম সংকট নিরোসন ও ভালো ভুট্টার বীজ সরবরাহের দাবীতে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় মেডিকেল মোড়ে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মানববন্ধনে ৫ শতাধিক কৃষক অংশ নেয়।

উক্ত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক রফিকুল ইসলাম, কৃষকদলের আহবায়ক আমিনুর রহমান, সদস্য সচিব মতিউর রহমান মতি, উপজেলা মৎস্য দলের আহবায়ক ওবায়দুল, গোতামারী ইউনিয়ন কৃষকদলের আহবায়ক রুহুল আমিন ছোটন প্রমুখ।

এতে বক্তাগন বলেন, স্থানীয় ডিলারগণ কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় কৃত্রিম সার সংকট সৃষ্টি করে কৃষকদের ভোগান্তিতে ফেলছে। ওইসব সার ডিলারদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে সার সংকট নিরোসন করতে হবে। এছাড়া মানসম্পদ ভুট্টা বীজ সরবরাহের কার্যকর ব্যবস্থা নেয়ার দাবীও আন্দোলনকারীদের।

লালমনিরহাট, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় যুবদলের স্বেচ্ছাশ্রমে সড়ক সংস্কার

লালমনিরহাট জেলা যুবদলের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে হাতীবান্ধা উপজেলা যুবদলেরবিস্তারিত

লালমনিরহাটে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে মোমবাতি প্রজ্বলন

লালমনিরহাটের তিস্তা নদী তীরবর্তী চারটি পয়েন্ট মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে মশালবিস্তারিত

তফসিল ঘোষণার আগেই তিস্তা মহাপরিকল্পনার কাজ ঘোষণা করতে হবে- অধ্যক্ষ আসাদুল হাবীব দুলু

তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিকবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় প্রবীণ দিবস পালিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় উপজেলা প্রশাসন ও সমাজসেবা অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিকবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় ৬১ বিজিবির ত্রাণ বিতরণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদানবিস্তারিত

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে ভুয়া চিকিৎসকের ৬ মাসের জেল

লালমনিরহাটের পাটগ্রামে নিবন্ধনবিহীনভাবে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা ও সাধারণ মানুষের সঙ্গেবিস্তারিত

লালমনিরহাটে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করলেন জেলা প্রশাসক

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার দুই গ্রামের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া আকস্মিকবিস্তারিত

লালমনিরহাটে তিস্তা বন্যার্তদের মাঝে খিচুড়ি বিতরণ করলেন তুরস্ক প্রবাসী শিহাব আহমেদ

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধা ও পাটগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় তিস্তা নদীর ভাঙনবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ৫ শতাধিক শিক্ষার্থীর ছাত্রদলে যোগদান

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেয়া ৫ শতাধিকবিস্তারিত

লালমনিরহাটে তিস্তা নদীর পানি কমলেও দুর্ভোগ বেড়েছে

উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল আর টানা তিন দিনেরবিস্তারিত

লালমনিরহাটে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তরা পেলেন সরকারি সহায়তা

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নে আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে কয়েকশ ঘরবাড়ি বিধ্বস্তবিস্তারিত

লালমনিরহাটে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তিন ডাকাত গ্রেফতার

লালমনিরহাট সদর উপজেলার মোগলহাট ইউনিয়নের ফুলগাছ এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে তিনবিস্তারিত

তিস্তার পানি বিপৎসীমার ২৯ সেন্টিমিটার উপরে, নির্ঘুম রাত তিস্তা পাড়বাসীর

উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল আর টানা বৃষ্টির কারণেবিস্তারিত

লালমনিরহাটে আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত কয়েকশো পরিবার

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলার ভোটমারী ইউনিয়নে আকস্মিক ঘূর্ণিঝড়ে কয়েকশো ঘরবাড়ি বিধ্বস্তবিস্তারিত

ধর্ম ব্যবহার করে রাজনীতি জনবান্ধব নয়: বিএনপি নেতা আসাদুল হাবিব দুলু

বিএনপি’র রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সাবেক উপমন্ত্রী অধ্যক্ষ আসাদুলবিস্তারিত

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জে ডোবায় ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ডোবার পানিতে ডুবে মুবিন আলম (২) নামেবিস্তারিত