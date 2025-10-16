লালমনিরহাটে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে মোমবাতি প্রজ্বলন

লালমনিরহাটে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে মোমবাতি প্রজ্বলন
লালমনিরহাটের তিস্তা নদী তীরবর্তী চারটি পয়েন্ট মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে মশাল প্রজ্বলন কর্মসূচি পালন করেছে স্থানীয় বিএনপি। তিস্তা পাড়ে একসময়ে লাখো মানুষের কন্ঠে ভেসে ওঠে “জাগো বাহে, তিস্তা বাঁচাই” শ্লোগান।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ মশাল প্রজ্বলন করা হয়। তিস্তা রেলসেতু এলাকায় মশাল প্রজ্বলন কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন তিস্তা নদী রক্ষা আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক ও কেন্দ্রীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যক্ষ আসাদুল হাবীব দুলু।
তিস্তা ব্যারেজ এলাকায় এ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার হাসান রাজীব প্রধান।
এ সময় তাঁরা তিস্তার পানির ন্যায্য হিস্যা ও নির্বাচনের আগে তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবী জানান। এ দাবী পূরণ না হলে লাগাতর কর্মসূচির হুশিয়ারি দেন এসকল নেতৃবৃন্দ।
