লালমনিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ১

লালমনিরহাটে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ২, আহত ১
লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় উপজেলার সানিয়াজান এলাকায় আজ রোববার (২৪ আগষ্ট) বিকালে এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন দুই যুবক। এতে আহত হয়েছেন আরো একজন। নিহতরা হলেন, নীলফামারীর কিশোরগঞ্জ উপজেলার বাসীন্দা সবুজ ও ফাহিম। দুর্ঘটনায় আহত একই উপজেলার শাহীনকে হাতীবান্ধা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়, বিকেলে একটি মোটরসাইকেলে সবুজ, ফাহিম ও শাহীন তিস্তা ব্যারাজ হয়ে হাতীবান্ধার বড়খাতার দিকে যাচ্ছিলেন। এসময় সানিয়াজান এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলকে সাইড দিতে গিয়ে ওই তিনজনকে বহনকারী মোটরসাইকেলটি সঝোরে সড়কের পাশের একটি পিলারে ধাক্কা খায়।
এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান সবুজ ও ফাহিম। আর এতে গুরুতর আহত শাহীনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায় স্থানীয়রা।
