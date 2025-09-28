শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে খুলনায় নিরাপত্তা জোরদার করেছে র‍্যাব-৬

মেহেদী হাসান, খুলনা | সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৫

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৫ উপলক্ষে খুলনা ও র‍্যাব-৬ এর আওতাধীন অন্যান্য জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন।

র‍্যাব-৬ জানিয়েছে, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে উদযাপনের লক্ষ্যে র‍্যাব-৬ এর আওতাধীন ৮টি জেলায় পূজামণ্ডপ, মন্দির ও আশপাশের এলাকায় বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে খুলনায় অবস্থিত আর্য্য ধর্মসভা মন্দির, শীতলা বাড়ি মন্দির, দোলখোলা ও শিববাড়ি কালী মন্দির পরিদর্শন করেন র‍্যাব-৬ এর অধিনায়ক। মন্দির ও পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ টহল চালানো হচ্ছে।

শহর ও উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশপথে চেকপোস্ট বসানো হয়েছে, যেখানে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ও যানবাহনে তল্লাশি পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও মণ্ডপ এলাকায় সাদা পোশাকের গোয়েন্দা সদস্যদের মোতায়েন করা হয়েছে।

র‍্যাব-৬ এর পক্ষ থেকে স্থানীয়দের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে, দুর্গাপূজার সময় কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি বা উশৃঙ্খল কার্যকলাপ দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ র‍্যাবের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। জেলা প্রশাসন ও পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে র‍্যাব-৬ নিশ্চিত করবে, যে দুর্গাপূজা উৎসব শান্তিপূর্ণ, নিরাপদ ও আনন্দময়ভাবে উদযাপন হবে।

খুলনা, সারাদেশ


