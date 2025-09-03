শার্শায় বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বর্ণাঢ্য র্যালি ও সমাবেশ
যশোরের শার্শায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে উপজেলা চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট সাবেরুল হক সাবু।
বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মফিকুল হাসান তৃপ্তি।
সমাবেশে বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদান তুলে ধরে বলেন, “শহীদ জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের সংকটময় সময়ে তিনি জনগণের অধিকার রক্ষায় বিএনপি গঠন করেন। আজ তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।”
র্যালি ও সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক খাইরুজ্জামান মধু, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির, সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান, সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক এডভোকেট মোস্তফা কামাল মিন্টু ও লিটন, সংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম বাবু এবং সালাউদ্দিন।
যুবদলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, যশোর জেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক ইমদাদুল হক, শার্শা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোস্তাফিজ জোহা সেলিম। স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম রিপন এবং সদস্য সচিব সেলিম হোসেন আশা, ছাত্রদলের আহবায়ক সবুজ হোসেন খান সভায় যোগ দেন।
এছাড়া কৃষক দলের সভাপতি আমিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, শ্রমিক দলের হান্নান, মহিলা দল, মৎস্যজীবী দলসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শত শত নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। #
