শার্শায় বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও সমাবেশ

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ৩, ২০২৫

যশোরের শার্শায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। হাজার হাজার নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে উপজেলা চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা বিএনপির সভাপতি এডভোকেট সাবেরুল হক সাবু।

বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মফিকুল হাসান তৃপ্তি।

সমাবেশে বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদান তুলে ধরে বলেন, “শহীদ জিয়া বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের সংকটময় সময়ে তিনি জনগণের অধিকার রক্ষায় বিএনপি গঠন করেন। আজ তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি।”

র‍্যালি ও সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক খাইরুজ্জামান মধু, উপজেলা বিএনপির সভাপতি আবুল হাসান জহির, সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান, সিনিয়র যুগ্ম-সম্পাদক এডভোকেট মোস্তফা কামাল মিন্টু ও লিটন, সংগঠনিক সম্পাদক আশরাফুল আলম বাবু এবং সালাউদ্দিন।

যুবদলের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, যশোর জেলা যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক ইমদাদুল হক, শার্শা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোস্তাফিজ জোহা সেলিম। স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম রিপন এবং সদস্য সচিব সেলিম হোসেন আশা, ছাত্রদলের আহবায়ক সবুজ হোসেন খান সভায় যোগ দেন।

এছাড়া কৃষক দলের সভাপতি আমিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন, শ্রমিক দলের হান্নান, মহিলা দল, মৎস্যজীবী দলসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শত শত নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। #

যশোর, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ’র ৫৪তম শাহাদাত বার্ষিকী

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখের ৫৪তম শাহাদাত বার্ষিকী।বিস্তারিত

কীটনাশক ব্যবহারে সাধারণ ভুল ও এর প্রভাব: কৃষি বিপ্লবের সামনে বড় বাধা

বর্তমান যুগে কৃষিতে কীটনাশকের গুরুত্ব অপরিসীম। কীটনাশক ব্যবহার না করলেবিস্তারিত

যশোরের রাজগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে যুবকের মৃ*ত্যু

যশোরের মনিরামপুর উপজেলার রাজগঞ্জের চন্ডিপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে রিমন হোসেন (২০)বিস্তারিত

বেনাপোলে ২০ লাখ টাকা মূল‍্যের ভারতীয় চোরাই পণ্য জব্দ

যশোরের বেনাপোলের বিভিন্ন সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদসহ ২০ লাখবিস্তারিত

ভারত থেকে ট্রাভেল পারমিটে দেশে ফিরলেন তিন বাংলাদেশি

অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের দায়ে কারা ভোগ শেষে দু’দেশে সরকারের দেওয়াবিস্তারিত

বেনাপোলে বিজিবির অভিযানে বিপুল মাদক ও চোরাচালান পণ্য জব্দ

যশোরের বেনাপোল সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বিদেশি মদ, গাঁজা, ফেনসিডিলসহ বিপুলবিস্তারিত

চার মাস পর চাল আমদানি শুরু, মাত্র এক সপ্তাহেই ১,৭৮৫ টন ঢুকল দেশে

ভারত থেকে প্রতিদিনই ট্রাকে ট্রাকে চাল আসছে দেশের সর্ববৃহৎ স্থলবন্দরবিস্তারিত

যশোরের শার্শায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ছাত্রদলের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শার্শা উপজেলা ছাত্রদলেরবিস্তারিত

যশোরের ঝিকরগাছায় সাংবাদিক পরিচয়ে প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তরের ৭৫ টাকার বীজ ১২’শ টাকায় বিক্রি

যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলায় সাবেক সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে পশু চিকিৎসক মুক্তারবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে সাপের কামড়ে ভাইয়ের মৃত্যু, বোন অসুস্থ

যশোরের মনিরামপুর উপজেলায় সাপের কামড়ে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একইবিস্তারিত

যশোরের বেনাপোলে সাংবাদিক মাসুদ’র পিতৃ বিয়োগ

দীর্ঘদিন অসুস্থ হয়ে, পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে’ না’ ফেরার দেশেবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে চাঁদা না পেয়ে ভ্যান চালককে কু*পি*য়ে হ*ত্যা, আহ*ত-৪

যশোরের মনিরামপুরে চাঁদা না দেওয়ায় একই পরিবারের পাঁচজনকে কুপিয়ে ওবিস্তারিত

বেনাপোলে কসাই মিজানকে গলা কেটে হ*ত্যা

যশোরের বেনাপোলে মিজানুর রহমান (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে গলা কেটেবিস্তারিত

মনিরামপুরের কাভার্ডভ্যান চাপায় ভ্যানচালক নিহত

যশোরের রাজারহাট-চুকনগর মহাসড়কের সহাসড়কের মনিরামপুরের সিটিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে কাভার্ডবিস্তারিত

যশোরের বেনাপোলে এক ব্যক্তিকে গ*লা কে*টে হ*ত্যা

যশোরের বেনাপোলে মিজানুর রহমান (৪২) নামে এক ব্যক্তিকে গলা কেটেবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরের কাভার্ডভ্যান চাপায় ভ্যানচালক নি*হ*ত

রাজারহাট-চুকনগর মহাসড়কের সহাসড়কের যশোরের মনিরামপুরের সিটিকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে কাভার্ডবিস্তারিত