শার্শার গ্রামেগঞ্জে বিএনপির প্রচার মিছিল, জনতার হাতে ৩১ দফার বার্তা

শার্শা (যশোর) প্রতিনিধি | সেপ্টেম্বর ১০, ২০২৫

রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কার ও গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে বিএনপির ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি তৃণমূলে তুলে ধরতে শার্শায় প্রচার মিছিল ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলা বিএনপির প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্ব খায়রুজ্জামান মধুর নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পালিত হয়। নিজামপুর, গোড়পাড়া, সাড়াতলা, পাকশিয়া, কাশিপুর, লক্ষণপুর, শিকারপুর, বাহাদুরপুর ও বোয়ালিয়া গ্রামে একে একে মিছিল বের হয়ে সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট পৌঁছে দেওয়া হয়।

নেতৃত্বদানকারী বিএনপি নেতা খায়রুজ্জামান মধু বলেন, দেশকে ফ্যাসিবাদী শাসনের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। তারেক রহমানের প্রস্তাবিত ৩১ দফা হচ্ছে জাতীয় মুক্তির রূপরেখা। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার পুনর্বহাল এবং সংবিধান সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনা ছাড়া বিকল্প নেই।

তিনি আরও বলেন, এই কর্মসূচি কেবল বিএনপির নয়, বরং পুরো জাতির মুক্তি ও রাষ্ট্র পুনর্গঠনের অঙ্গীকার। তাই মাঠে-ঘাটে তা ছড়িয়ে দিতে নেতা-কর্মীরা বদ্ধপরিকর।

কর্মসূচিতে উপজেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আব্দুস ছাত্তার, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শরিফুজ্জামান পরাগ, নিজামপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতা, সাংগঠনিক সম্পাদক আহম্মদ আলী, ডিহি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জব্বার, লক্ষণপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শামসুর রহমানসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের শতাধিক নেতা-কর্মী অংশ নেন।

