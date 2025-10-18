শাহজালাল বিমানবন্দরে ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৩৬ ইউনিট

আওয়ার নিউজ ডেস্ক | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো এলাকায় ভয়াবহ আগুনের ঘটনা ঘটেছে। এই আগুন নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে ফায়ার সার্ভিসের ২০টি ইউনিট। এছাড়া আরও ১৬টি পথে রয়েছে।

শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর সোয়া ২টার দিকে আকস্মিকভাবে এ আগুনের সূত্রপাত ঘটে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফায়ার সার্ভিসের ডিউটি অফিসার লিমা খানম জানান, আগুনের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের মোট ৩৬টি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। এর মধ্যে ২০টি ইউনিট ইতোমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে কাজ শুরু করেছে।

প্রাথমিকভাবে অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এ কর্মকর্তা।

এর আগে, ঘটনার পরপরই বিমানবন্দরের ফায়ার সেকশন, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ফায়ার ইউনিট এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে সম্মিলিতভাবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কার্যক্রম শুরু করে।

এ অবস্থায় বিমানবন্দরের সব ফ্লাইট অপারেশন বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে উল্লেখ করে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সবাইকে নিরাপদ এবং সচেতন থাকার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

সাতক্ষীরা জেলা রাগবি ক্লাবের উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে পর্দা উঠল লেকভিউ রাগবি সেভেনস্ ট্রফি

সাতক্ষীরায় মন জুড়ানো বর্ণিল আয়োজনে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যবিস্তারিত

কালবেলার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করলো সাতক্ষীরা শহর ছাত্রদল

দৈনিক কালবেলা তিন বছর অতিক্রম করে চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষেবিস্তারিত

যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরের দুই আনসান কমান্ডার প্রত্যাহার ও সিকিউরিটি গার্ড কর্মকর্তা বরখাস্ত

দেশের সর্ব বৃহৎ বেনাপোল স্থলবন্দরে অবৈধভাবে পণ্যচালান পাচারে জড়িত থাকারবিস্তারিত

যশোরের মনিরামপুরে পরকীয়া প্রেমিকাকে কুপিয়ে হত্যার পরে হারপিক পানে প্রেমিকের আত্মহত্যা

যশোরের মনিরামপুরে শংকর মন্ডল (৫৫) নামে হত্যা মামলার এক আসামিবিস্তারিত

‘দেশ বিনির্মাণে তারেক রহমানের পরিকল্পনা সবার কাছে পৌঁছে দেব’

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাবেক সহসভাপতি ও যশোর-৫ (মনিরামপুর)বিস্তারিত

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে প্রাণ গেল দু’জনের, আহত-১২

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় বাস উল্টে প্রাণবিস্তারিত

খাগড়াছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির কমিশনের বৈঠক স্থগিত

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাসহ তিন পার্বত্য জেলা গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমিবিস্তারিত

লালমনিরহাটের হাতীবান্ধায় যুবদলের স্বেচ্ছাশ্রমে সড়ক সংস্কার

লালমনিরহাট জেলা যুবদলের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে হাতীবান্ধা উপজেলা যুবদলেরবিস্তারিত

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে আগাছা নাশক ছিটিয়ে ধান নষ্ট করার মিথ্যা অভিযোগের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে জমিতে আগাছা নাশক ছিটিয়ে ক্ষেতের ধান নষ্ট করারবিস্তারিত

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের অপসারণ দাবীতে সিলেটে মানববন্ধন

সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের অপসারণ দাবীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে স্মারকলিপিবিস্তারিত

দিনাজপুরের বীরগঞ্জের কবিরাজ হাট কলেজের এইচএসসি পরীক্ষায় শূন্য পাস

দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলার ভোগনগর ইউনিয়নের কবিরাজ হাট কলেজে এবারের এইচএসসিবিস্তারিত

জুলাই সনদে স্বাক্ষর করলেন প্রধান উপদেষ্টা ও রাজনীতিবিদেরা

জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপকবিস্তারিত

সংসদ ভবন ঘিরে সতর্ক অবস্থান নিরাপত্তা বাহিনীর

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়বিস্তারিত

জুলাই সনদে স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি এনসিপি

শেষ পর্যন্ত জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)বিস্তারিত

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে শুরু জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিকাল ৪:৩৭ মিনিটে জাতীয় সংগীতে শুরু হয় জুলাই জাতীয় সনদবিস্তারিত

মানিকছড়িতে দখল, ফটিকছড়িতে ভুক্তভোগীর বাড়িতে হামলা

চট্টগ্রামে খাগড়াছড়ি জেলার মানিকছড়ি উপজেলার গরমছড়ি এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে জমিবিস্তারিত