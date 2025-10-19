শেরপুরের শ্রীবরদীতে ছাত্রশিবিরের ‘ফ্রেশার্স রিসেপশন ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন’ অনুষ্ঠিত

আরফান আলী, শেরপুর | অক্টোবর ১৯, ২০২৫

শেরপুরের শ্রীবরদী সরকারি কলেজে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত নবীন শিক্ষার্থীদের বরণ ও দিকনির্দেশনা দিতে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, কলেজ শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘ফ্রেশার্স রিসেপশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রোগ্রাম–২০২৫’। রবিবার (১৯ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আলহাজ্ব নুরুজ্জামান বাদল, প্রধান শিক্ষক তাতিহাটি আইডিয়াল স্কুল, ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি, বর্তমান শেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ও শেরপুর-৩ (শ্রীবরদী-ঝিনাইগাতী) আসনের জামায়াত মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী।

প্রধান আলোচক ছিলেন সাইকোলজিস্ট ড. মোখলেছুর রহমান, সাবেক সভাপতি, ময়মনসিংহ মহানগর, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবরদী সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. ফরহাদ আলী, ময়মনসিংহ মহানগরের সেক্রেটারি ডা. ফাওজান আব্দুর রহমান, শেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি মুস্তাফিজুর রহমান মুস্তাক, শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের আমীর আজহারুল ইসলাম, শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের যুব বিভাগের সভাপতি আমীর হামজা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের বিতর্ক সম্পাদক নাহিদ হাসান রাসেল, গোপালগঞ্জ জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি আরিফুল ইসলাম রাফি, শেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আশরাফুজ্জামান মাসুম এবং শেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মাশহারুল ইসলাম মিল্লাত।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শ্রীবরদী উত্তর উপজেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মিজানুর রহমান এবং সঞ্চালনা করেন শ্রীবরদী সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রশিবিরের সভাপতি ছালেম ইসলাম অনিক।

বক্তারা বলেন, জীবনের শুরুতেই লক্ষ্য স্থির করে সুশিক্ষা, নৈতিকতা ও নেতৃত্বগুণ অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমাজ ও দেশের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। তারা নবীনদের সময়ের সঠিক ব্যবহার ও দায়িত্ববোধের মাধ্যমে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

নবীন শিক্ষার্থীরা বলেন, এ ধরনের অনুষ্ঠান তাদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়ক হয়েছে।

