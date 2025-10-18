শেরপুরে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ৬৮তম জুটা ও ২৯তম জুটা

শেরপুরে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ৬৮তম জুটা ও ২৯তম জুটা
বাংলাদেশ স্কাউটস শেরপুর জেলা রোভার-এর আয়োজনে বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৬৮তম জুটা ও ২৯তম জুটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আ. জ. ম. রেজাউল করিম খান, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস শেরপুর জেলা রোভার ও অধ্যক্ষ, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, সম্পাদক, শেরপুর জেলা রোভার।
এসময় উপস্থিত ছিলেন মো. শফিউল আলম চাঁন, সহ-সভাপতি, শেরপুর জেলা রোভার, সহকারী কমিশনার সারোয়ার জাহান তপন, ট্রেজারার মো. শামসুল আলম, ডিআরএসএল মোবারক হোসেন, এলটি প্রফেসর আবুল হোসেন, সহকারী কমিশনার ও কো-অর্ডিনেটর মাওলানা মিনহাজ উদ্দিন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় রোভার প্রতিনিধি আফজাল হোসেন, আরএসএল মনসুর ও শফিউল্লাহ প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন কলেজ, মাদ্রাসা ও ইনস্টিটিউটের মুক্ত রোভার দল, রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন-রোভার ও মুক্ত রোভারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী আয়োজনে স্কাউটস সদস্যদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।
বাংলাদেশ স্কাউটস শেরপুর জেলা রোভার-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই জুটা-জুটি কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নেতৃত্বগুণ, মানবিকতা ও সমাজসেবার মনোভাব আরও জোরদার হবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন।
