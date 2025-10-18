শেরপুরে জমকালো আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ৬৮তম জুটা ও ২৯তম জুটা

আরফান আলী, শেরপুর | অক্টোবর ১৮, ২০২৫

বাংলাদেশ স্কাউটস শেরপুর জেলা রোভার-এর আয়োজনে বিশ্ব স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ৬৮তম জুটা ও ২৯তম জুটি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর আ. জ. ম. রেজাউল করিম খান, কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস শেরপুর জেলা রোভার ও অধ্যক্ষ, শেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মোহাম্মদ মজিবুর রহমান, সম্পাদক, শেরপুর জেলা রোভার।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মো. শফিউল আলম চাঁন, সহ-সভাপতি, শেরপুর জেলা রোভার, সহকারী কমিশনার সারোয়ার জাহান তপন, ট্রেজারার মো. শামসুল আলম, ডিআরএসএল মোবারক হোসেন, এলটি প্রফেসর আবুল হোসেন, সহকারী কমিশনার ও কো-অর্ডিনেটর মাওলানা মিনহাজ উদ্দিন, ময়মনসিংহ বিভাগীয় রোভার প্রতিনিধি আফজাল হোসেন, আরএসএল মনসুর ও শফিউল্লাহ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন কলেজ, মাদ্রাসা ও ইনস্টিটিউটের মুক্ত রোভার দল, রোভার স্কাউট ও গার্ল-ইন-রোভার ও মুক্ত রোভারের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী আয়োজনে স্কাউটস সদস্যদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করে।

বাংলাদেশ স্কাউটস শেরপুর জেলা রোভার-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই জুটা-জুটি কার্যক্রমের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নেতৃত্বগুণ, মানবিকতা ও সমাজসেবার মনোভাব আরও জোরদার হবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেন।

শেরপুর, খেলা, সারাদেশ মন্তব্য নেই » সংবাদটি প্রিন্ট করুন


অন্যরা এখন যা পড়ছেন

শেরপুর সরকারি কলেজে সাংবাদিক সমিতির যাত্রা শুরু: সভাপতি আরফান, সম্পাদক শরিফ

শেরপুর সরকারি কলেজে প্রথমবারের মতো গঠিত হলো “শেরপুর সরকারি কলেজবিস্তারিত

ঢাকা কলেজে শিক্ষকদের উপর হামলার প্রতিবাদে শেরপুর সরকারি কলেজে কর্মবিরতি

ঢাকা কলেজের শিক্ষক-কর্মকর্তা ও নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ওপর দুষ্কৃতিকারীদের হামলা এবংবিস্তারিত

ভারতীয় আধিপত্যের বাইরের দলের সঙ্গে জোটের চিন্তা করছে এনসিপি: সারজিস আলম

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এমন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়ারবিস্তারিত

শেরপুর-ঢাকা রুটে বাস চলাচল বন্ধ, চরম ভোগান্তিতে যাত্রীরা

পরিবহন শ্রমিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে শেরপুর থেকে ময়মনসিংহ ও ঢাকাগামী সববিস্তারিত

শেরপুরে ভোরের ঘন কুয়াশা, জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা

শরৎকাল শেষ হতে যাচ্ছে, আসছে হেমন্তকাল। এরই মধ্যে শেরপুরে ভোরবেলাবিস্তারিত

শেরপুরের শ্রীবরদীতে ভুয়া কাজীর প্রতারণা: জাল বালাম বহি ও কাবিননামায় হয়রানির অভিযোগ

শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলা ৪ নং তাতীহাটী ইউনিয়নের রাফিউল ইসলামবিস্তারিত

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য হলেন শেরপুরের কৃতী সন্তান সুবিপ্রবি উপাচার্য ড. নিজাম উদ্দিন

শেরপুরের কৃতী সন্তান এবং সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (সুবিপ্রবি)বিস্তারিত

আ’লীগ নেতার জামিন নিয়ে ফেসবুকে অপপ্রচারের প্রতিবাদে শেরপুরে পিপির সংবাদ সম্মেলন

শেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) অ্যাডভোকেটবিস্তারিত

শেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে দেবীর আগমনী শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

শেরপুরে বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সর্বজনীন শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে দেবীর বর্ণাঢ্যবিস্তারিত

শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপনে শেরপুর জেলা প্রশাসনের সতর্কতা জারি

শারদীয় দুর্গাপূজা-২০২৫ উপলক্ষে পূজামণ্ডপে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, সবার নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলাবিস্তারিত

অনার্সে ৩৭৫ টি আসন বাড়লো শেরপুর সরকারি কলেজে

শেরপুর সরকারি কলেজে অনার্স পর্যায়ে বড় পরিসরে আসন বৃদ্ধি করাবিস্তারিত

শেরপুর সরকারি কলেজে ঈদে মিল্লাদুন্নবী (সা.) উদযাপন

শেরপুর সরকারি কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়েবিস্তারিত

জনগণের টাকায় বেতন, অথচ জনগণকেই ভুলে যায় কর্মকর্তারা: দুদক কমিশনার

দুদক কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী বলেছেন, “প্রজাতন্ত্রেরবিস্তারিত

পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দিলো শেরপুর জেলা ছাত্রশিবির

এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননাবিস্তারিত

শেরপুর সরকারি কলেজে কর্মচারী সমিতির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

শেরপুর সরকারি কলেজের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী সমিতির আয়োজনেবিস্তারিত

গণধর্ষণের হুমকির প্রতিবাদে শেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের বিক্ষোভ মিছিল

শিবির কর্তৃক নারী শিক্ষার্থীকে গণধর্ষণের হুমকি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী নেত্রীদেরবিস্তারিত